OM Mercato : Kamara, le plan machiavélique de Mourinho dévoilé !

Publié par JEAN-LUC D le 06 janvier 2022 à 19:12

Boubacar Kamara n’a pas prolongé avec l’OM et José Mourinho le veut à la Roma. Le Special One a même un plan pour le récupérer cet hiver.

Boubacar Kamara, priorité hivernale de José Mourinho

Libre le 30 juin prochain, Boubacar Kamara refuse toujours de prolonger et semble se diriger vers un départ inéluctable de l'Olympique de Marseille à l’issue de la saison. Autorisé à négocier directement avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, le milieu polyvalent de 22 ans est associé à plusieurs écuries en Espagne, en Italie et en Angleterre.

Pour récupérer un peu d’argent sur son départ, l’OM pourrait se résoudre à le placer sur le marché durant ce mercato hivernal. Intéressée par le profil du jeune Marseillais, l’AS Roma voudrait proposer un deal à Pablo Longoria. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, le club italien serait prêt à renoncer à une partie de l’argent prévue pour les options d'achat quasi automatiques de son gardien de but Pau Lopez (12M€) et l'ailier Cengiz Ünder (8,4M€) afin de boucler l'opération Kamara.

Le montant total ainsi économisé par Marseille pourrait atteindre jusqu’à 7 millions d’euros. Mais le club marseillais espère au moins 10 millions d’euros d’une éventuelle vente de l’international espoir français. Cependant, la Roma est encore loin de conclure cette affaire puisque le principal concerné aurait une tout autre préférence pour son avenir.

OM Mercato : Boubacar Kamara a pris une décision radicale

Toujours d’après la même source transalpine, les décideurs de l’Olympique de Marseille et leurs homologues de l’AS Roma pourraient trouver un accord dans les prochains jours. Pour autant, l’affaire serait encore incertaine pour le club de la Louve. En négociations avec d’autres clubs, notamment Manchester United, Chelsea, Tottenham, Newcastle, FC Séville, Juventus Turin, Bayern Munich, et le FC Barcelone, Boubacar Kamara n’envisagerait pas un transfert cet hiver. D’après La Gazzetta dello Sport, le Minot veut terminer la saison à Marseille et attendre le 1er juillet pour choisir sa future destination. Le protégé de Jorge Sampaoli voudrait profiter de sa situation pour empocher une belle prime à la signature l’été prochain. Affaire à suivre donc…