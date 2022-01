ASSE Mercato : Après Mandanda, Dupraz vise un gros coup à l'OM

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2022 à 13:06

Dernière de Ligue 1, l’ ASSE met les bouchées doubles pour se renforcer. Après avoir tenté Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez de l’OM est visé.

ASSE : Dupraz, « Alvaro Gonzalez est une piste évoquée par la cellule de recrutement »

L’ ASSE est très active sur le marché des transferts du mois de janvier. Elle a déjà recruté officiellement trois joueurs : Bakary Sako (ailier gauche polyvalent), Paul Bernardoni (gardien de but) et Sada Thioub (ailier droit). La signature de Joris Gnagnon ou encore de Jean-Philippe Mateta est dans les tuyaux. Dans un interview sur France Bleu Loire, Pascal Dupraz a confirmé la piste menant le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez.

« Il faut recruter encore. Il faut recruter un attaquant, un défenseur central et un défenseur latéral », a-t-il indiqué dans un premier temps. « Alvaro Gonzalez fait partie des joueurs étudiés ? C'est une piste évoquée par la cellule de recrutement », a confirmé l’entraîneur de l'AS Saint-Étienne. « Si l' OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l'accueille », a laissé entendre le successeur de Claude Puel.

Romeyer confirme la signature de Joris Gnagnon !

Lors d'une interview accordée au quotidien Le Progrès, Roland Romeyer a confirmé la signature de Joris Gnagnon à l' ASSE, sans citer son nom. « On vient de se renforcer avec quatre joueurs. La direction souhaite en prendre au moins deux autres », a-t-il déclaré. Le club ligérien a confirmé les signatures de Sako, Bernardoni et Thioub. Gnagnon est sans doute la 4e recrue, mais sa signature à Sainté n’est toujours pas officielle.

En effet, l’ancien joueur du Stade Rennais doit encore travailler pour se mettre à niveau physiquement, car il ne jouait pas au FC Séville où son contrat a été résilié le 21 septembre dernier. L’arrière de 24 ans a donc a pris du poids.