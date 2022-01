OL-PSG : Après Messi, nouveau coup dur pour Pochettino avant Lyon

Publié par JEAN-LUC D le 04 janvier 2022 à 20:36

Avec quel effectif le PSG va-t-il se présenter face à l’OL dimanche prochain ? Après Lionel Messi, les mauvaises nouvelles s’enchaînent.

Donnarumma a été testé positif au Covid !

Avant son seizième de finale de Coupe de France contre Vannes (4-0), le Paris Saint-Germain a annoncé dimanche que son attaquant argentin Lionel Messi et quatre de ses coéquipiers ont été contrôlés positifs au coronavirus. La star argentine a été testée dans son pays, où il a passé en famille une semaine de vacances, dans sa ville natale de Rosario.

« Il est constamment en contact avec notre service médical. Quand il sera négatif, il pourra retourner en France », a déclaré son entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse avant d’ajouter : « je ne sais pas » s'il pourra jouer le choc de la Ligue 1 à Lyon dimanche 9 janvier. Au lendemain de cette mauvaise nouvelle, le club de la capitale doit encore faire face à un autre cas de Covid dans ses rangs.

En effet, le PSG a confirmé ce mardi que son gardien de but italien Gianluigi Donnarumma « a été testé positif à la Covid-19. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté. » Et le Paris SG n’est pas encore au bout de ses peines.

D’autres cas de Covid à venir au PSG ?

Après Lionel Messi, Sergio Rico, Danilo Perreira et le jeune milieu Nathan Bitumazala, c’est au tour de Gianluigi Donnarumma d’être frappé par le virus du Corona. Titulaire lundi mardi soir à Vannes, à l’occasion des 16es de finales de la Coupe de France, l’international italien de 22 ans a donc été placé à l’isolement, mais vu sa proximité avec ses coéquipiers ces derniers jours, le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport indique que « d’autres cas sont à déplorer dans l’effectif du PSG. »

Par contre, « les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain », précise le club de la capitale sur ses réseaux sociaux. Mauricio Pochettino pourrait donc se retrouver avec un effectif complètement décimé avant le choc de la 20e journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais dimanche prochain au Groupama Stadium.