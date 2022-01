ASSE : Accusé, Puel répond sèchement à Romeyer sur le Mercato

Publié par ALEXIS le 08 janvier 2022 à 01:06

Accusé par Roland Romeyer d’avoir refusé de renforcer l’ ASSE au mercato d’été, Claude Puel a réagi aux allégations du dirigeant des Verts.

ASSE Mercato : Claude Puel mis en cause par Romeyer

Dans Le Progrès, Roland Romeyer a ouvertement accusé Claude Puel d’avoir refusé de recruter de nouveaux joueurs à l' ASSE pendant le mercato estival 2021, alors que la Direction stéphanoise avait dégagé un budget pour se renforcer. « On avait les moyens de recruter. Des joueurs voulaient rester, d'autres étaient disponibles », a fait savoir le président du directoire de l’AS Saint-Étienne. Selon le dirigeant des Verts, « c’était un choix du manager général », de ne pas faire venir des renforts. « Il pensait qu'avec l'effectif qu'il avait à disposition, ça allait le faire. L'argent était pourtant prévu au budget », a-t-il accusé.

Notons qu'Ignacio Ramirez a été la seule recrue de Sainté à l'été. L'avant-centre de 25 ans est en provenance de Liverpool FC de Montevideo (Uruguay). Il est prêté pour la saison 2021-2022.

Puel, « il est tentant de faire porter toutes les responsabilités à l'entraîneur qui quitte un club »

Pointé du doigt par son ancien dirigeant à Saint-Étienne, Claude Puel a réagi, ce même vendredi, dans un communiqué transmis à L'Équipe. « Je n'ai nullement l'intention de perturber le staff et les joueurs dans leur entreprise », a-t-il assuré d'une part. « Lorsqu'un entraîneur quitte un club, il est tentant de lui faire porter toutes les responsabilités d'une situation. Par respect pour ce que représente l' ASSE et l'objectif de fin de saison (le maintien) […], je ne polémiquerai pas quant aux inexactitudes et contradictions tenues par la direction du club me concernant. Je reste attaché à l'AS Saint-Étienne, à son devenir et à toutes les personnes que j'apprécie en son sein, - salariés, staff, joueurs - et auxquelles je souhaite le meilleur », a répondu le coach limogé le 5 décembre, d'autre part.

Rappelons que les Verts sont derniers de Ligue 1 à la mi-saison, avec 12 points et 40 buts concédés; en 19 matchs disputés lors de la phase aller du championnat.