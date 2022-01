OM Mercato : C’est fait, une précieuse signature actée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 08 janvier 2022 à 02:06

En quête de renforts supplémentaires pour la suite de la saison, la direction de l' OM vient de boucler une belle signature en interne.

OM Mercato : Pau Lopez est définitivement Marseillais

Lors du dernier mercato estival, la direction de l’ Olympique de Marseille est parvenue à mettre la main sur un nouveau gardien de but en la personne de Pau Lopez. L'internation national espagnol (2 sélections) a rejoint l’ OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Rome. Le joueur de 27 ans n’a pas mis longtemps pour s’imposer dans les cages phocéennes, au détriment de Steve Mandanda.

D’ailleurs, Pau Lopez ne devrait pas retourner à l’ AS Rome à l’issue de la saison en cours. Car comme l’a récemment indiqué le président Pablo Longoria, le portier espagnol devait disputer 20 rencontres pour voir son option d’achat être automatiquement levée par l'Olympique de Marseille. C’est désormais chose faite, puisque ce vendredi soir, Pau Lopez (27 ans) a disputé son 20e match sous le maillot de l' OM face aux Girondins de Bordeaux. Une 20e apparition synonyme de son transfert définitif à Marseille.

Marseille devra verser 12 millions d’euros à la Roma

Goal indique d’ailleurs que le gardien de but espagnol appartient désormais à 100 % à l'Olympique de Marseille. Les dirigeants de l’ OM devront en retour verser la somme de 12 millions d’euros à l’AS Rome pour finaliser cette signature. L’officialisation de ce transfert définitif n’est donc plus qu’une question de temps.

En verrouillant l’achat de Pau Lopez, la direction de l’ OM envoie par ailleurs un signal fort à Steve Mandanda. Le gardien de 36 ans, en manque de temps de jeu, ne représente plus l’avenir du Vélodrome et est susceptible de s’en aller dès cet hiver. D’autant plus que plusieurs clubs s’activent en coulisse pour arracher sa signature.