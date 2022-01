OM Mercato : Mandanda sauvé par un autre cador de Ligue 1 ?

Publié par Ange A. le 03 janvier 2022 à 06:30

En perte de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, le nom de Steve Mandanda ne cesse d’être associé à d’autres écuries du championnat.

Steve Mandanda vers la sortie à Marseille ?

Dimanche, l’Olympique de Marseille a disposé de Chauvigny en 16es de finale de Coupe de France. Pour cette première sortie de l’année, Jorge Sampaoli a décidé d’aligner Steve Mandanda. Le portier de 36 ans a gardé sa cage inviolée contre un modeste adversaire. Le gardien tricolore signait d’ailleurs sa 600e apparition sous le maillot marseillais dimanche. Néanmoins, le dernier rempart de l’ OM ne jouait que son septième match de la saison. Depuis la signature de Pau Lopez, il est relégué au statut de remplaçant. Au vu de sa situation, il est désormais annoncé comme un possible candidat au départ. Aux dernières nouvelles, un club de Ligue 1 s’intéresserait au gardien olympien.

Un rival de Ligue 1 à fond sur Mandanda

Foot Mercato révèle un intérêt de l’OGC Nice pour Steve Mandanda. D’après le média en ligne, le club azuréen souhaite anticiper un éventuel départ de Walter Benitez l’été prochain. Au terme de la saison, le portier de 28 ans n’aura plus qu’un an de contrat avec le Gym. Lequel ne devrait pas s’opposer à sa vente à défaut de le voir partir libre dans un an, au terme de son contrat. Outre le gardien de l’OM, les Aiglons auraient coché le nom de l’espoir turc Ersin Destanoglu (20 ans), sociétaire du Besiktas. Avant Nice, le nom du gardien de l’Olympique de Marseille avait déjà été associé à d’autres écuries du championnat.

L’AS Saint-Étienne et l’AS Monaco étaient en effet présentés comme des courtisans du natif de Kinshasa. Mais son départ vers l’ASSE semble hypothétique au vu des finances actuelles du club ligérien. Quant à Monaco, il faudra sans doute attendre le successeur de Niko Kovac pour en savoir plus sur l’avenir d’Alexander Nübel actuellement prêté au club princier. L’Allemand est prêté à l’ASM par le Bayern Munich.