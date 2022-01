OL : Mercato, son avenir, Peter Bosz se lâche avant Paris

Publié par Ange A. le 08 janvier 2022 à 04:36

En marge de la réception du Paris Saint-Germain, Peter Bosz s’est confié sur le mercato de l’ OL et a été invité à évoquer son avenir.

Peter Bosz jette un froid sur l’hiver à l’ OL

Entre les départs liés à la CAN 2021 et les cas de Covid-19, l’Olympique Lyonnais se retrouve diminué. Une mauvaise nouvelle alors que l’ OL va affronter le Paris Saint-Germain dimanche au Groupama Stadium. La rencontre compte pour la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Peter Bosz a confirmé ses difficultés à préparer ce choc en conférence de presse. « On peut dire que oui, c’est compliqué. On a des blessés, la CAN et des cas de Covid-19. La reprise, c’était difficile avec neuf joueurs », a confié l’entraîneur lyonnais. Le technicien néerlandais a également jeté un froid sur le mercato de Lyon alors qu’une signature de Sardar Azmoun serait dans les tuyaux. « Je n’attends une recrue que quand cela nous aide. Pas pour un mois mais pour le futur. Il faut bien regarder. Financièrement, ce n’est pas facile pour le club y compris avec le fait de ne pas avoir le stade plein », a-t-il assuré tout en indiquant qu’il allait donner la chance aux jeunes de s’exprimer.

Bosz en sursis jusqu’en février ?

Peter Bosz a également été interpellé sur son avenir. Bien que le coach soit encore sous contrat avec l’ OL jusqu’en 2023, Jean-Michel Aulas lui avait posé un ultimatum. Le président de l’Olympique Lyonnais indiquait que le successeur de Rudi Garcia avait jusqu’au mois de février pour obtenir de meilleurs résultats. Malgré cette sortie, le coach de Lyon assure garder la confiance de son président avec qu’il reste d’ailleurs en contact permanent. « Les choses dont on parle, dont on discute là-bas dans les réunions que l’on a, cela reste entre nous […] Je ne vais pas le relever. Le président a confiance en l’équipe, dans le staff. Il nous dit cela à chaque reprise », a confié l’entraîneur des Gones. Reste plus qu’à savoir s’il parviendra à maintenir cette confiance en enchaînant les performances.