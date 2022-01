ASSE Mercato : Gonzalez, Dupraz reçoit des signaux positifs à l’OM

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2022 à 19:35

Alvaro Gonzalez va-t-il réellement quitter l’OM pour l’ASSE cet hiver ? Pascal Dupraz, le coach des Verts, a de fortes raisons d’y croire.

Alvaro Gonzalez bien poussé vers la sortie à l’OM

Ce dimanche, le journal L'Équipe s’est intéressé à la situation d’Alvaro Gonzalez à l’Olympique de Marseille. Selon le correspondant du quotidien sportif à Marseille, Mathieu Grégoire, le défenseur central espagnol « n’entre plus dans les plans de son entraîneur » et « les relations sont fraiches entre les deux hommes. »

Alors que Duje Caleta-Car est annoncé sur le départ durant ce mercato hivernal, l’international croate de 25 ans pourrait ne pas être le seul élément défensif à quitter l’OM après Jordan Amavi, retourné en prêt à l’OGC Nice. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Alvaro Gonzalez aurait lui aussi tout intérêt à aller voir ailleurs s’il veut obtenir du temps de jeu. Arrivé en provenance de Villarreal depuis 2019, le joueur de 32 ans a récemment été associé à des clubs espagnols, italiens et français, notamment l’AS Saint-Étienne.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez en route pour l’ASSE ?

Après Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et en attendant que Crystal Palace ne décide de lever son véto pour Jean-Philippe Mateta, Pascal Dupraz pourrait accueillir prochainement Alvaro Gonzalez dans son collectif à l’AS Saint-Étienne. Le natif de Potes n’est plus le bienvenu sur la Canebière et les dirigeants de l’OM chercheraient à le pousser vers la sortie durant ce mercato hivernal.

Également placé dans le collimateur du RC Strasbourg, le club alsacien n’a aucune chance de le compter parmi ses rangs puisque L’Équipe précise que « Alvaro Gonzalez a été sondé, sans succès. » Des signaux positifs qui placent donc l’ASSE en pole position dans ce dossier même si rien n’est encore fait. Des clubs étrangers étant aussi sur le coup.

Affaire à suivre pour Dupraz et les Stéphanois…