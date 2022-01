ASSE Mercato : Mateta, gros coup de théâtre à Crystal Palace ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2022 à 11:43

Jean-Philippe Mateta va-t-il venir renforcer l’équipe de l’ASSE pour les six prochains mois ? La réflexion est en cours à Crystal Palace.

Pascal Dupraz attend Jean-Philippe Mateta à l’ASSE

Après avoir enregistré les renforts de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, l’AS Saint-Étienne s’active désormais sur la piste de Jean-Philippe Mateta. À la recherche d’un renfort offensif, Pascal Dupraz a jeté son dévolu sur l’attaquant français prêté par Mayence à Crystal Palace. De passage en conférence de presse en début de semaine, l’entraîneur des Verts n’a pas caché son intérêt pour l’avant-centre formé à Châteauroux.

« On souhaite recruter un attaquant avec des caractéristiques qui doivent cadrer avec ce que j'entends proposer. Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l'AS Saint-Étienne, mais ce que je peux vous dire c'est que nous l'avons régulièrement au téléphone. Il y a des règles à observer et il est encore inopportun de dire qu'il va nous rejoindre, mais il y a une volonté et elle est unanime », a notamment expliqué le successeur de Claude Puel.

Avec 2 buts et 7 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international espoir français de 24 ans n’est pas vraiment un premier choix aux yeux de Patrick Vieira, le manager de l’équipe anglaise. Mais les dernières prestations de Mateta seraient en train de semer le doute dans l’esprit de ses dirigeants.

ASSE Mercato : Patrick Vieira prêt à changer d’avis pour Mateta ?

En effet, d’après les dernières informations de Goal, Pascal Dupraz pourrait finalement être obligé de tirer une croix sur le renfort espéré de Jean-Philippe Mateta. Le média sportif explique que la performance de Mateta, samedi en FA CUP face à Millwall (auteur du but de la victoire, 2-1), aurait carrément changé sa situation chez les Eagles.

Son entraîneur Patrick Vieira serait notamment en pleine réflexion sur l’opportunité de le prêter à l’AS Saint-Étienne ou le garder avec lui cet hiver. De son côté, le journal anglais The Sun indique que Crystal Palace a ralenti les négociations avec l’ASSE pour Mateta puisqu’il voudrait d’abord régler la question de son remplacement avant de le laisser partir.

L’actuel 11e de Premier League veut Eddie Nketiah (22 ans), mais Arsenal ne semble pas disposé à se séparer de son jeune attaquant. Pascal Dupraz et l’ASSE vont donc devoir patienter encore dans ce dossier.