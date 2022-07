OM Mercato : L'arrivée de Mbemba fait déjà des victimes à Marseille

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2022 à 14:36

OM Mercato : L’Olympique de Marseille a réussi un joli coup en recrutant Chancel Mbemba au FC Porto. Mais son arrivée déclenche forcément des départs.

OM Mercato : Chancel Mbemba crée un embouteillage en défense centrale

L’ OM a annoncé la signature officielle de Chancel Mbemba, vendredi. En provenance du FC Porto, le défenseur central a signé un contrat de 3 ans. En officialisant l’arrivée de l’international congolais (66 sélections, 4 buts), l’ OM a renforcé un poste déjà bien pourvu. En effet, le joueur de 27 ans est le 3e arrière axial recruté cet été. Il suit Samuel Gigot (28 ans) et Isaak Touré (19 ans) et devient ainsi le 7e joueur au même poste, au sein du groupe professionnel de l’Olympique de Marseille. Conséquence ? Pablo Longoria est contraint de se dégraisser à ce poste, surtout que le nouvel entraineur Igor Tudor préfère jouer dans un système à trois défenseurs. L'Équipe et La Provence confirment d’ailleurs qu’il y aurait deux à trois candidats au départ à l’ OM. Rappelons que le président des Phocéens avait prévenu, le 5 juillet dernier : « Cette saison, aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l'effectif de manière intentionnelle ».

Caleta-car et Alvaro Gonzalez poussés dehors !

Le premier concerné par les départs est Duje Caleta-Car, d'après le journal régional. À un an de la fin de son contrat à Marseille, le défenseur international croate est poussé dehors. Le président du club phocéen multiplie les contacts pour le vendre avant la fin du Mercato, afin d’éviter de le voir partir librement l’été prochain. Décidée à se débarrasser du N°15 des Olympiens, la direction marseillaise serait prête à l’écarter du groupe professionnel s’il repousse systématiquement les offres qui lui sont transmises. Recruté au RB Salzbourg en juillet 2018 à 19 M€, Duje Caleta-Car vaut actuellement 16 M€. Mais Pablo Longoria souhaiterait récupérer 10 M€ au moins, lors de sa vente.

Alvaro Gonzalez est également concerné par les départs envisagés à l’ OM. Déjà en difficulté sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière (seulement 6 matchs disputés en Ligue 1), le défenseur central espagnol ne devrait pas retrouver de place de titulaire dans l’équipe de Tudor. Longoria lui chercherait une porte de sortie en douceur. « Dès que l'Espagnol et ses représentants auront trouvé un point de chute, l'Olympique de Marseille tentera de négocier une résiliation à l'amiable, la moins onéreuse possible », a informé le quotidien sportif.

Leonardo Balerdi mis sur le marché

Le troisième arrière axial, victime de l’arrivée de Mbemba, est Leonardo Balerdi si l’on en croit la source. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international argentin (2 sélections) pourrait faire l’objet d’un transfert cet été, s’il a des offres. Le joueur acheté au Borussia Dortmund à 11 M€ pendant le mercato estival 2021 est évalué à 10 M€ sur le marché des transferts en ce moment. Ayant besoin de renflouer ses caisses, l’ OM pourrait donc faire une bonne affaire sur son transfert.