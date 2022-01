Barça Mercato : Man United, le choix final de Cavani révélé

Publié par Ange A. le 10 janvier 2022 à 08:50

Annoncé au FC Barcelone, Edinson Cavani aurait tranché pour son avenir comme l’a indiqué Ralf Rangnick, le coach de Manchester United.

Largué en Liga et reversé en Europa League, le FC Barcelone va profiter du mercato d’hiver pour se renforcer. Le Barça a déjà bouclé la signature de Ferran Torres en provenance de Manchester City. Le club catalan avait déjà acté le retour de Dani Alves. Néanmoins, les Blaugranas auraient encore des cibles pour le mercato hivernal. Le nom d’Edinson Cavani revient ainsi avec insistance du côté de la Catalogne. Mais Ralf Rangnick, le nouvel entraîneur de Manchester United, a fermé la porte de sortie à l’attaquant uruguayen. Le coach des Red Devils compte sur l’ancien buteur du Paris Saint-Germain pour réussir son mandat à Old Trafford pour cette deuxième moitié de saison. Le technicien allemand a de quoi se réjouir puisque El Matador ne serait pas intéressé par un départ d’United.

Une piste à oublier pour le Barça

D’après Ralf Rangnick, Edinson Cavani n’a pas l’intention de quitter Manchester United cet hiver. « Nous avons parlé pendant près d’une demi-heure et il m’a dit qu’il voudrait rester jusqu'à la fin de la saison. Et pas seulement parce que je lui ai dit qu’il devrait rester. Il m’a dit que je pouvais compter sur lui jusqu’à la fin de la saison pour donner le meilleur de lui-même et montrer l’exemple aux jeunes joueurs », a expliqué le successeur d’Ole Gunnar Solskjaer.

Arrivé à Manchester en 2020 après l’expiration de son contrat au PSG, l’international uruguayen est encore lié au club jusqu’en 2022. Reste maintenant à savoir si en restant au club il engrangera un meilleur temps de jeu. L’ancien Parisien n’a joué que 11 rencontres cette saison (498 minutes) pour deux buts. De son côté, le FC Barcelone va devoir trouver une nouvelle piste offensive. Le nom d’Alvaro Morata (Juventus) est également évoqué.