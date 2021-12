Barça Mercato : Après Torres, Xavi boucle la signature d'un attaquant

Publié par Thomas le 23 décembre 2021 à 15:50

Alors que la signature de Ferran Torres devrait être officialisée sous 24 heures, le Barça a également bouclé le sulfureux dossier Ousmane Dembélé.

Barça Mercato : Dembélé va prolonger pour cinq saisons

Le dossier avait eu le mérite de tenir en haleine toute l’Espagne et bien plus ces derniers mois. En fin de contrat l’été prochain au FC Barcelone, Ousmane Dembélé refusait tour à tour les différentes propositions de prolongation de ses dirigeants notamment à cause de plusieurs désaccords financiers. Une situation préoccupante pour Xavi, qui, peu après son arrivée, s’était entretenu avec l’attaquant français pour lui faire part de sa confiance pour la suite de saison et son envie de le conserver.

Dans le même temps, l’agent du joueur, Moussa Sissoko, continuait ses allers-retours entre l’Espagne et l’Angleterre où de gros clubs lui faisaient les yeux doux en proposant notamment des offres salariales défiant toute concurrence. Malgré les tendances pessimistes venues d’outre-Manche, le Barça ne relâchait pas ses efforts dans le sulfureux dossier et a obtenu gain de cause, puisque le joueur est désormais tout proche de parapher un nouveau contrat en Catalogne.

Selon Sport, le FC Barcelone et Dembélé sont tombés d’accord ce jeudi pour une prolongation. Encore inespéré il y a quelques semaines, cette extension de contrat arrive au meilleur des moments, juste avant la trêve hivernale où le joueur aurait pu entamer des discussions avec des clubs étrangers. Selon le média espagnol, Dembouz verra son salaire diminuer par rapport aux saisons précédentes. L’annonce devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Plusieurs offres de gros clubs refusées par le joueur

Il y a deux jours, le journaliste et insider Ekrem Konur dévoilait qu'Ousmane Dembélé avait pris la décision de rester au Barça et qu’il avait en parallèle coupé court à l’intérêts de clubs anglais et italiens. Ce vendredi, c’est le très influent Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, qui affirmait que l’international tricolore avait reçu une grosse offre de la part de Newcastle mais que le joueur désirait poursuivre son aventure chez les Blaugranas. Encore étincelant cette semaine contre le FC Séville, Dembélé pourrait rapidement s’imposer sur les toits de l’Europe s’il parvenait à calmer ses problèmes physiques, frein majeur à sa progression.