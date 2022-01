ASSE Mercato : Plusieurs joueurs sur le départ à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 10 janvier 2022 à 15:19

L' ASSE va être remanié à l’issue de la saison, que le club soit maintenu en Ligue 1 ou relégué en Ligue 2. Plusieurs joueurs sont en fin de bail.

ASSE : Une dizaine de joueurs en fin de contrat en juin

Le dégraissage et la réduction de la masse salariale initiés par Claude Puel dès son arrivée à l' ASSE en octobre 2019 ont conduit le club ligérien vers une impasse. Une dizaine de joueurs devraient partir librement de l’AS Saint-Étienne à l’issue de la saison. Ils sont tous en fin de contrat et ne devraient pas prolonger. Stefan Bajic, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Nelson Alpha Sissoko, Ryad Boudebouz, Assane Diousse, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Bilal Benkhedim. Plusieurs d’entre eux avaient été mis sur le marché lors du mercato estival 2021 et ainsi forcés de quitter le club, du temps de Claude Puel. Ce dernier était alors l’entraîneur principal et aussi le tout puissant manager général des Verts.

Libres de signer avec le club de leur choix durant le mois de janvier, en attendant la fin de leur bail à l' ASSE, des joueurs comme Wahbi Khazri, Arnaud Nordin ou encore Miguel Trauco ont déjà des touches. Le premier avait été contacté par deux clubs turcs : Istanbul Basaksehir et Trabzonspor. Le deuxième serait lui dans les petits papiers de Galatasataray ou encore Fenerbahçe. Quant au troisième, il est en contact avec l’Olympiakos depuis l’été dernier.

Les joueurs en prêt seront aussi libres à l'issue de la saison

En plus de ces dix joueurs, l’ ASSE a limité le contrat de Joris Gnagnon et de Bakary Sako à six mois. Ils sont arrivés libres chez les Verts en renfort cet hiver, jusqu'à fin juin. Et ce n’est pas tout ! Trois joueurs sont également concernés par un départ dans cinq mois. Il s’agit d’Ignacio Ramirez, Paul Bernardoni et Sada Thioub. Ils sont prêtés à l’équipe de Pascal Dupraz jusqu’à la fin de l'exercice 2021-2022.