Barça Mercato : Barcelone boucle une signature incroyable !

Publié par Thomas le 10 janvier 2022 à 13:19

Après de longues semaines de négociations, le Barça a officialisé ce lundi une signature énorme, qui permettra l'inscription de Ferran Torres dans l'équipe.

Barça Mercato : Samuel Umtiti prolonge jusqu’en 2026

C’est probablement l’un des dossiers les plus usants du côté de la Catalogne. Longtemps poussé vers la sortie au FC Barcelone, Samuel Umtiti vient de prolonger son contrat chez les Blaugranas ce lundi. Barré cette saison par la recrue Eric García, l’international français était associé à un départ, tout d’abord vers la ligue portugaise, puis selon certains médias, en France, où le SRFC et l'OGC Nice lui faisaient les yeux doux.

En froid avec Ronald Koeman depuis la fin de saison dernière, l’ancien Lyonnais avait bénéficié de plus de crédit sous Xavi, qui lui avait fait comprendre qu’il comptait en lui pour le reste de la saison. Si Barcelone cherchait tout de même une porte de sortie à son défenseur central, notamment pour se soulager économiquement, le club catalan a finalement trouvé une solution défiant tout pronostique.

Le Barça a en effet officialisé ce lundi la prolongation de Samuel Umtiti jusqu’en 2026, soit une extension de trois ans. Si cette signature peut sembler incohérente aux vues des dernières tendances venues d’Espagne, elle serait en fait clé pour l’incorporation de Ferran Torres, et la réduction de la masse salariale.

Les détails fous du nouveau contrat

Selon les informations de Gerard Romero, Samuel Umtiti va voir son salaire drastiquement diminuer ces prochaines années. Le joueur, qui devait toucher près de 24 millions d’euros jusqu’à la fin de son contrat (2023), touchera cette même somme mais jusqu’en 2026 ! Une réduction considérable qui permet donc l’inscription de Ferran Torres, quelques semaines après son arrivée au FC Barcelone.

Le journaliste dévoile également d’autres lignes importantes de son contrat, comme la possibilité de s’engager avec le club de son choix en 2022, ou encore la modification possible du contrat du joueur par le Barça en 2023. Malgré cette prolongation, la presse locale précise que le prêt au mois de janvier de Umtiti est plus que jamais d’actualité. Si le Barça n’a plus besoin de vendre son défenseur, ce dernier cherche toujours à regagner du temps de jeu et pourrait rapidement rebondir dans un club moins huppé.