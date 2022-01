FC Nantes Mercato : C’est fait, officialisation imminente au FCN

Publié par JEAN-LUC D le 11 janvier 2022 à 16:31

Le mercato hivernal bat son plein au FC Nantes. Le président Waldemar Kita vient ainsi de boucler une première affaire sensible pour le FCN.

Waldemar Kita a réglé une première affaire sensible

Il ne manque plus que l’officialisation, mais l’affaire est d’ores et déjà bouclée. Arrivé en janvier 2020 en provenance du Standard de Liège contre un chèque de 4 millions d’euros, Renaud Emond va quitter le FC Nantes durant ce mercato hivernal. L’attaquant belge de 30 ans n’est pas parvenu à s’imposer chez les Canaris puisqu’il n’a marqué que 3 buts seulement en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Renaud Emond ne terminera pas la saison au FCN.

D’après les informations divulguées ce mardi par le média belge La Dernière Heure et confirmées par Ouest-France, le partenaire de Randal Kolo Muani va rejoindre dans les prochaines heures son ancien club, le Standard de Liège. Sur son compte Twitter officiel, l’Insider David Phelippeau a confirmé l’information en donnant des détails du deal conclu entre Waldemar Kita et les dirigeants du club belge. « Renaud Emond, arrivé en janvier 2020 pour près de 4 millions d'euros, est transféré au Standard de Liège, club où il avait évolué de 2016 à 2020. Montant du transfert : 200 000 euros. Le joueur arrivait en fin de contrat en juin », précise le journaliste sportif. Toujours selon la même source, le natif de Virton devrait signer pour deux saisons et demie avec le club de Liège.

FC Nantes Mercato : Qui pour remplacer Renaud Emond ?

Le président nantais, qui ne souhaitait pas voir le joueur s’en aller gratuitement l’été prochain, a donc réussi à empocher un petit chèque cet hiver. Antoine Kombouaré va désormais se pencher sur la succession de Renaud Emond. À ce propos, Ouest-France assure que l’entraîneur du FC Nantes pourrait avoir trouvé sa solution avec les jeunes Joe-Loïc Affamah (19 ans) et Gor Manvelyan (19 ans), qui ont tous les deux signé leur premier contrat professionnel en 2021.