ASSE Mercato : Un joueur de Nantes sondé par l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2022 à 06:31

En quête de renforts cet hiver, l’ ASSE a tenté d’attirer un joueur du FC Nantes à Saint-Étienne, mais il a refusé de quitter les Canaris.

L’ ASSE a songé Corchia, mais il a repoussé les Verts

L’ ASSE a déjà recruté 4 joueurs pendant ce mercato hivernal : un défenseur central (Joris Gnagnon), un ailier gauche (Bakary Sako), un gardien de but (Paul Bernardoni) et Sada Thioub (un attaquant). Si les deux premiers sont arrivés libres de tout engagement et ont signé un contrat de six mois, les deux derniers ont été prêtés par Angers SCO à l’AS Saint-Étienne jusqu’à la fin de la saison. Plusieurs autres joueurs sont toujours courtisés par Pascal Dupraz, le nouvel entraîneur des Verts, notamment Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace (Premier League).

Selon les informations de RMC Sport, l’ ASSE a sondé Sébastien Corchia. « Les Verts se sont intéressés à la situation de Sébastien Corchia, mais le latéral droit n’a pas donné suite et a décidé de finir la saison avec le FC Nantes », a fait savoir la source. Pascal Dupraz avait donné des précisions sur les postes à renforcer en priorité dans son équipe, et le poste d’arrière droit en fait partie. Le défenseur des Canaris est sous contrat jusqu’en juin 2023. Si l’on se fie à l’estimation de Transfermarkt, il vaut 2 M€ sur le marché des transferts.

Sergio Rico, Dagba et Ferhat ont aussi refusé l'AS Saint-Étienne

Pour rappel, Sébastien Corchia (31 ans) n’est pas le seul joueur à avoir refusé de rejoindre l’ ASSE, actuelle 20e de Ligue 1. Le gardien de but N°3 du PSG, Sergio Rico et le défenseur latéral droit Colin Dagba ont repoussé la demande de prêt des Stéphanois pour une pige de six mois. Zinédine Ferhat du Nîmes Olympique (Ligue 2) aussi n'a pas souhaité signer dans un club en grande difficulté et menacé de relégation en Ligue 2.