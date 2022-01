LOSC Mercato : Après Ikoné, un deuxième départ acté à Lille OSC

Publié par Thomas G. le 12 janvier 2022 à 16:04

L’international turc de 24 ans, Yusuf Yacizi, va quitter le LOSC pour rejoindre la Russie et le CSKA Moscou en prêt avec option d'achat.

LOSC Mercato : Yacizi, un artisan du titre de champion de France

Yusuf Yacizi est arrivé à Lille en trombe en provenance de Trabzonspor. Il est arrivé en 2019, acheté 17,5 millions d'euros par le LOSC avec une étiquette de « crack ». Le meneur de jeu de 24 ans a fait une deuxième saison remarquable sous la houlette de Christophe Galtier. Pour sa deuxième saison avec Lille, l’international turc a marqué 14 buts en 42 matches dont 7 en Europa League. Une saison ponctuée par un titre de champion de France avec le LOSC. Certaines de ses prestations ont été marquantes notamment un match retentissant à San Siro face au Milan AC en Ligue Europa, ponctué d’un triplé et le titre d’homme du match. Des performances qui lui ont permis d’être appelé avec la Turquie pour l’Euro. Yazici a été un des grands artisans du titre de champion de France glané par Lille.

Troisième saison compliquée à Lille

Yusuf Yazici a un rendement moindre cette saison. Il est beaucoup moins utilisé depuis l’arrivée de Jocelyn Gourvennec, à la tête du LOSC. Le Lillois fait partie de ces joueurs au LOSC qui peinent à retrouver le niveau de l’an passé. Le joueur formé à Trabzonspor a pris part à 15 matches cette saison et n’a marqué qu’un seul but. Ce départ au CSKA Moscou est le deuxième départ cet hiver pour le LOSC après celui de Jonathan Ikoné. L’international turc en manque de temps de jeu s’est donc tourné vers le 4e du championnat russe pour relancer sa jeune et prometteuse carrière.

Les deux clubs sont tombés d’accord sur un prêt de 6 mois avec une option d’achat qui s’élève à 12 millions d’euros. Yazici quitte le nord pour la capital Moscovite où il va découvrir son troisième championnat après la Turquie et la France.