OM Mercato : Offre acceptée, un deuxième départ acté à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 12 janvier 2022 à 18:34

Après le départ de Jordan Amavi, l' OM s'apprête à séparer d'un autre indésirable. Un accord a été trouvé avec le Boca Juniors pour le transfert de Dario Benedetto.

OM Mercato : Offre de Boca Juniors acceptée pour Benedetto

La nostalgie de Dario Benedetto l'a emporté sur le grand jeu du mercato hivernal. Lié à l’ Olympique de Marseillais jusqu’en juin 2023, l'attaquant argentin s’apprête à faire son retour dans son ancien club, le Boca Juniors. Pourtant, Dario Benedetto est prêté à Elche pour l’ensemble de la saison 2021-2022. Il ne parvient toujours pas à s’imposer au sein du club espagnol. La preuve, l’attaquant de 31 ans n’était pas aligné lors de la victoire d’Elche face à l’Espanyol Barcelone (2-1), le week-end dernier.

Dans le dur en Liga, Dario Benedetto laissait donc filtrer depuis quelques semaines son désir de rentrer au pays plus vite que prévu. Au courant des velléités de départ de son ancien joueur, le Boca Juniors a rapidement entamé les négociations avec l’ OM afin de le rapatrier. Et après plusieurs jours de discussions, les dirigeants argentins touchent enfin au but pour son transfert. Comme l’indique TyC Sport, la direction de l’ OM a finalement accepté de l’offre de Boca Juniors pour Dario Benedetto. Le club argentin aurait ainsi réussi à convaincre le club phocéen de lui céder son attaquant indésirable dès cet hiver en échange d’un joli chèque.

Un contrat de deux ans et demi pour Dario Benedetto

Si le montant exact de l’offre de Boca Juniors n’a pas été précisé, le média argentin assure en revanche que le deal serait bien bouclé entre les deux écuries. L’ OM devra désormais casser le prêt de Dario Benedetto à Elche. Et cela ne devrait pas être un énorme problème pour Marseille, puisque les dirigeants espagnols ne posent pas de difficulté à son départ. Après deux saisons et demie passées en Europe, Dario Benedetto n'a jamais dévié de son obsession de retourner à Boca. Il devrait donc voir son rêve se réaliser dans les prochains jours.