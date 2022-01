OM Mercato : Inter, Alexis Sanchez lâche un indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 13 janvier 2022 à 14:24

Cible de l’ OM, Alexis Sanchez a été le héros de la victoire de l’Inter Milan face à la Juventus (2-1) en Supercoupe. À l’issue du match, le Chilien a lâché un indice sur son avenir.

OM Mercato : Alexis Sanchez, de paria à héros de l’Inter Milan

En octobre dernier, Alexis Sanchez lâchait une véritable bombe sur son avenir. Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée de Simone Inzaghi à l’ Inter Milan, le Chilien affichait son mécontentement et ne fermait pas la porte à un départ cet hiver. Cette annonce a alors rapidement alerté ses prétendants. L’OM et le FC Barcelone se sont rapidement positionnés sur ce dossier en vue d’un possible transfert. Mais dans le football, tout peut rapidement changer. Et ce n’est pas Alexis Sanchez qui dira le contraire.

Hier, l’Inter Milan affrontait la Juventus en finale de la Supercoupe d’Italie. Menés par les Turinois, les Nerazzurri sont revenus au score avant de s’imposer 2-1 dans les derniers instants de la prolongation grâce à un but d’Alexis Sanchez. Le joueur de 33 ans a rangé son costume d'homme de l'ombre pour enfiler la cape de super héros, permettant ainsi à son équipe de remporter un nouveau trophée. Si l’ancien Barcelonais se réjouit de cette victoire, il a également envoyé un message fort à son entraîneur.

Alexis Sanchez compte tout faire pour retrouver son statut de titulaire à l’ Inter Milan. « J'ai toujours été bien, mais je n'ai pas trop joué cette saison. C'est le choix de l’entraîneur et tu dois le respecter. Je suis comme un lion en cage. Plus je joue, mieux je me sens », a-t-il déclaré au micro de Mediaset à l’issue de la rencontre.

Alexis Sanchez ne pense pas à un départ

Malgré un faible temps de jeu, Alexis Sanchez ne se voit pas quitter l’Inter Milan pour autant. Il espère remporter de nouveaux trophées avec les Nerazzurri. « J’ai soif de trophées (…) Il faut continuer comme ça, on est sur la bonne voie et il ne faut pas baisser les bras », a-t-il confié, laissant entendre qu’il ne pense pas à un départ cet hiver. Mais attention, avec l’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United, un rebondissement n'est jamais à écarter