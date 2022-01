OL Mercato : Aulas garde sous le coude le successeur de Peter Bosz

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 18:54

Après avoir conforté Peter Bosz à son poste à l' OL en décembre, malgré ses mauvais résultats, Jean-Michel Aulas avoue qu’il lorgne toujours Laurent Blanc.

OL : Grosse pression d'Aulas sur Peter Bosz

L’ OL est actuellement 11e de Ligue 1 avec 25 points, soit 22 points de retard sur le leader le PSG. Alors que le bilan à mi-parcours de Peter Bosz est plus que moyen, Jean-Michel Aulas lui avait renouvelé sa confiance en déclarant : « On doit s'en sortir avec Peter. C'est quelqu'un de très bien et on ira au bout de nos idées avec lui. » Nommé fin mai 2021, le technicien néerlandais est sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023. Mais il pourrait ne pas aller au bout de son contrat, s’il ne parvient pas à redresser la barre des Gones d'ici fin février.

L'OL se remet certes peu à peu en championnat après son match nul contre le PSG (1-1) dimanche dernier, lors de la 20e journée, mais le successeur de Rudi Garcia reste en sursis. « Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le championnat », avait menacé le président du club rhodanien en décembre dernier.

Aulas garde un oeil sur Laurent Blanc

Jean-Michel Aulas a encore mis la pression à Peter Bosz dans des propos confiés à Europe 1, qui seront diffusés dimanche. Il a menacé ce dernier en confirmant qu’il garde un oeil sur Laurent Blanc. « Laurent Blanc ? Oui, j’y pense », a-t-il lâché. « C’est un garçon qui a une expérience incomparable. Je l’avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du monde (2018). J’avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne se sont pas faites. Mais sait-on jamais », a poursuivi le patron de l’ OL. L'ex-entraîneur du PSG est sous contrat à Al-Rayyan SC au Qatar.