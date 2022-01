OM Mercato : Longoria prêt à réaliser un gros coup en défense

Publié par Timothée Jean le 13 janvier 2022 à 21:54

La direction de l' OM, après avoir signé l’attaquant Cédric Bakambu, se positionne désormais pour recruter un latéral gauche de l’Ajax Amsterdam.

OM Mercato : Début des négociations pour Nicolás Tagliafico

Le mercato hivernal s’emballe du côté de l’ Olympique de Marseille. Après l’arrivée de Cédic Bakambu, les dirigeants olympiens travaillent désormais sur le secteur défensif. Et pour cause, l’ OM doit combler le vide laissé par le départ de Jordan Amavi à l’OGC Nice. Plusieurs pistes ont été activées dans ce sens. Mais les dirigeants marseillais ont peut-être trouvé leur bonheur du côté de l’ Ajax Amsterdam.

Comme l’indique RMC Sport, la direction de l’ OM a déjà entamé des négociations pour s’attacher les services de Nicolás Tagliafico (29 ans). Les Phocéens souhaitent boucler sa signature le plus rapidement possible. Et si pour l’heure, les discussions entre les différentes parties ne sont qu’à leur début, l’OM dispose déjà d’un sérieux avantage dans ce dossier : Jorge Sampaoli entretient de bonnes relations avec le joueur.

L’entraîneur de l’ OM a déjà eu Nicolás Tagliafico sous ses ordres lors de son passage à la tête de la sélection d’Argentine et voudrait l’attirer à Marseille cet hiver. Cette approche concrète de l’ OM ne laisse pas insensible le défenseur de l’ Ajax Amsterdam. Mais l' Olympique de Marseille devra faire face à un obstacle de taille dans ce dossier.

Un prêt avec option d’achat pour Nicolás Tagliafico

Avec un budget mercato limité, l’ OM ne peut se permettre de formuler une grosse pour Nicolás Tagliafico. Dans cette optique, le club phocéen souhaite recruter le défenseur argentin sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ce genre de transaction ne plait pas forcément à l’ Ajax Amsterdam, qui exigerait un transfert sec pour son joueur. Malgré tout, la direction de l’ OM ne perd pas espoir et tente tant bien que mal de convaincre les dirigeants hollandais. Les négociations se poursuivent entre les deux parties afin de trouver un terrain d’entente pour Nicolás Tagliafico.