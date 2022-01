OM : Ünder en héros à Bordeaux, Jorge Sampaoli aux anges

Publié par Ange A. le 08 janvier 2022 à 04:06

Victorieux des Girondins de Bordeaux, l’ OM a mis fin à sa disette en Gironde. Jorge Sampaoli a savouré ce succès contre le FCGB.

Fin de la série noire pour l’ OM à Bordeaux

44 ans plus tard, l’Olympique de Marseille s’impose sur le terrain des Girondins de Bordeaux. Vendredi soir, Marseille affrontait le FCGB en ouverture de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un but de Cengiz Ünder (37e) a permis à Marseille de mettre fin à sa disette sur le terrain des Girondins. Le club phocéen ne s’y était plus imposé depuis sa victoire (1-2) en octobre 1977. Ce succès est d’autant plus précieux qu’il permet à la bande de Dimitri Payet de retrouver provisoirement la place de dauphin du PSG. Le club provençal dispose de trois points d’avance sur l’OGC Nice (3e). Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli a savouré cette performance. Surtout que le technicien argentin était privé de nombreux éléments comme Mandanda, Milik, Alvaro, Gerson ou encore Rongier.

La réaction de Sampoali après son exploit contre les Girondins

« C’est une grande victoire, un grand plaisir de s’imposer ici, mais aussi de retrouver la 2e place. Je suis très heureux d’avoir gagné ce match, qui était difficile à préparer », a d’abord lâché au micro de Prime Video l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Satisfait du résultat acquis, Jorge Sampaoli estime néanmoins que son équipe peut mieux faire. « On a eu des occasions, mais on n’a pas réussi à obtenir une victoire plus large. C’est toujours difficile pour nous et on doit continuer de s’améliorer », a-t-il poursuivi avant de se projeter sur les deux prochains rendez-vous de l’ OM.

Marseille sera opposé à Lille, champion de France en titre, puis au RC Lens. Deux rencontres que Sampaoli espère préparer dans un meilleur contexte au moment où le Covid-19 refait surface. « C’est des matchs importants qui arrivent, très difficiles, on sait qu’il faudra aussi gérer l’aspect Covid. Mais ce sera comme ça pendant six mois et mon but reste de préparer l’équipe au mieux pour être performante », a déclaré le tacticien.