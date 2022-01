OM Mercato : Jordan Amavi, les dessous de son départ à Nice

Publié par Timothée Jean le 07 janvier 2022 à 05:35

Dans le dur à l’ OM, Jordan Amavi a décidé de rejoindre l’OGC Nice cet hiver. L’entraîneur marseillais a livré quelques confidences sur son départ.

OM Mercato : Amavi sacrifié pour l’arrivée d’un nouveau défenseur

Cet hiver, la priorité de l’ Olympique de Marseille sera d’alléger son effectif pléthorique. Le club phocéen est en difficulté financière et doit nécessairement rééquilibrer ses comptes. Les dirigeants de l’ OM se sont déjà séparés d’un premier joueur en la personne de Jordan Amavi. Le latéral gauche tricolore a été prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OGC Nice avec une option d’achat estimée à 5 millions d’euros. D’autres joueurs également pourraient suivre, car l’ OM est toujours en quête de liquidités afin de financer son mercato hivernal.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a d’ailleurs reconnu que le départ de Jordan Amavi était lié au besoin de vendre avant de recruter cet hiver. Le défenseur de 27 ans a donc fait les frais de cette stratégie. « Le départ de Jordan nous permet l'arrivée d'un nouveau joueur », a-t-il confié l’entraineur de l’ OM. Si d’autres ventes sont attendues, le départ de Jordan Amavi permet déjà à l’ OM de soulager ses finances qui sont dans le rouge. Ce départ permet surtout de dégager une place au sein de l’effectif marseillais pour les futurs arrivants. Et Jorge Sampaoli a déjà identifié le profil du successeur de Jordan Amavi.

Le profil du successeur de Jordan Amavi connu

Le coach argentin veut attirer « un central capable de jouer aussi sur le côté gauche de la défense ». « Nous aimerions aussi avoir un profil plus offensif dans ce secteur », a ajouté Sampaoli, qui espère boucler au total l’arrivée de deux défenseurs supplémentaires cet hiver. « Voulons-nous un défenseur central ou un latéral offensif comme Lirola ? Nous avons besoin des deux », a-t-il précisé.

D'autres départs attendus à Marseille

Et si la situation financière actuelle de l’ OM ne permet pas de boucler un tel renforcement, Jorge Sampaoli reste très optimiste. Car l’Olympique de Marseille devrait se débarrasser d’autres joueurs dans le but de financer son recrutement hivernal. « Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d'hiver et en juin avec Longoria et McCourt », a confié le coach marseillais. Plusieurs joueurs devraient donc être proposés à la vente dans les prochaines semaines. Les noms de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Luis Henrique sont évoqués.