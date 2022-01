OM Mercato : Une injustice flagrante dénoncée pour Alvaro Gonzalez

Publié par Timothée Jean le 14 janvier 2022 à 14:01

Cadre de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez se retrouve relégué sur le banc des remplaçants cette saison. Un choix incompréhensible pour ses admirateurs.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez vers la fin, Sampoali critiqué

Alvaro Gonzalez vit l’une de ses pires saisons à l’ Olympique de Marseille. Homme fort de l’ère André Villas-Boas, le vice-capitaine marseillais a perdu son statut d’intouchable à l’ OM cette saison. Relégué sur le banc de touche marseillais, l’international espagnol doit désormais se contenter d’un faible temps à l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli préférant miser sur d’autres options pour composer sa défense.

Pire, l’entraîneur de l’ OM, qui entretient des relations tendues avec Alvaro Gonzalez, voudrait se débarrasser de lui lors de ce mercato hivernal. Un choix injuste et incompréhensible pour Franck Conte. « À la fin de l’année, William Saliba s’en va. Probablement Caleta-Car aussi, donc dans ton effectif un joueur comme Alvaro tu en as aussi besoin. Je ne comprends pas du tout l’idée de vouloir faire partir Alvaro… », a déploré l’artiste peintre marseillais dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

Franck Conte s’oppose donc au traitement réservé au défenseur central, tout en pointant un doigt accusateur vers Jorge Sampaoli. « C’est une histoire d’amour qui s’arrête avant la fin… Sampaoli y est pour quelque chose », a-t-il ajouté. Pour lui, le défenseur mareillais ne mérite pas un tel traitement.

Alvaro Gonzalez a déjà tranché pour son avenir

Désormais conscient qu’il lui sera difficile de renverser la situation à l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez commence sérieusement à envisager un départ cet hiver. Si les clubs français, tels que l’ASSE et les Girondins de Bordeaux, s’activent pour arracher sa signature, l’ancien défenseur de Villareal semble avoir une préférence pour sa future destination. Il voudrait retourner en Liga, où Valence CF souhaite l’attirer. Des discussions avec le club espagnol et les représentants d’Alvaro Gonzalez auraient d’ores et déjà débuté.