Barça Mercato : Pour oublier Messi, Barcelone veut un joyau argentin

Publié par Thomas le 14 janvier 2022 à 13:31

Toujours très impacté par le départ de sa star Lionel Messi cet été, le Barça aurait jeté son dévolu sur un énorme joueur argentin.

Barça Mercato : Dybala se rapproche de Barcelone

Tout semble aller de l’avant du côté de la cité catalan. En proie à de graves soucis économiques et sportives en première partie de saison, le FC Barcelone semble doucement remonter la pente. Malgré une défaite dans les arrêts de jeu contre l’éternel rival, le Real Madrid mercredi en Supercoupe, Xavi et ses hommes ont fait preuve d’un niveau de jeu rarement vu ces derniers mois, ponctué par le retour triomphant de Pedri et Ansu Fati à la compétition, de quoi rassurer les supporters pour les échéances à venir.

Néanmoins, ces récentes tendances positives ne détournent pas les dirigeants du Barça de leur objectif principal, à savoir recruter de grands noms pour 2022. Si le nom de Erling Haaland tourne beaucoup autour du Camp Nou, les Blaugranas n’ont pas oublié l’un de leurs dossiers de longue date, Paulo Dybala.

En fin de contrat cet été à la Juventus, la Joya a récemment décidé de ne pas prolonger à Turin pour s’ouvrir aux propositions de l’étranger. À en croire la presse italienne, la situation de l’attaquant argentin aurait éveillé l’intérêt du FC Barcelone qui rêverait désormais de l’enrôler gratuitement cet été. En plus du Barça, plusieurs cadors se seraient positionnés pour récupérer l’ancien joueur de Palerme à l’issue de la saison comme le PSG ou l’Inter Milan.

Une alternative moins chère à Haaland

On le sait, Joan Laporta et son directeur sportif, Mateu Alemany, ont fait cette saison d’Erling Haaland leur priorité absolue au poste de numéro 9 à Barcelone. Le club catalan s’est considérablement rapproché de Mino Raiola, l’agent du joueur, afin de gagner du terrain sur le dossier face à la forte concurrence.

Néanmoins, les problèmes financiers barcelonais pourraient mettre à mal une opération estimée à plus de 300 millionsd’euros (incluant coût du transfert, primes et commissions). De fait, les Blaugranas pourraient se tourner vers une option plus low-cost, celle de Paulo Dybala, qui débarquerait en Liga gratuitement cet été, car libre de tout contrat. Une option très intéressante donc…