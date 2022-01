ASSE Mercato : SRFC, Saint-Etienne sur un énorme coup en attaque !

Publié par Thomas le 14 janvier 2022 à 16:31

À la recherche de renforts offensifs, l' ASSE pourrait bientôt voir débarquer un attaquant du SRFC, qui retrouverait du temps de jeu à Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Sainté négocie pour Guirassy

Très timide cet été, l’AS Saint-Etienne semble bien décidé à révolutionner son effectif cet hiver, en se positionnant sur plusieurs pistes chaudes du mercato. Après les venues de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Sada Thioub et Paul Bernardoni, les Verts souhaitent désormais enrôler un attaquant de haut niveau et pourrait bien boucler ce dossier rapidement.

Alors que le dossier Jean-Philippe Mateta reste toujours bloqué par le club de Crystal Palace, l’ ASSE aurait orienté ses recherches en Ligue 1, débusquant son prochain gros coup au Stade Rennais. Selon les informations du média 90football, Saint-Etienne serait entré en discussion avec le SRFC pour le transfert de Serhou Guirassy. Les négociations pourraient aboutir rapidement entre les deux clubs français.

L’attaquant français, en manque de temps de jeu depuis la signature de Gaëtan Laborde cet été, ne semble pas fermé à un départ et verrait l’intérêt des Verts d’un très bon œil. Le média précise qu’il s’agirait d’un départ cet hiver, sans pour autant préciser la forme du transfert. Néanmoins, aux vues des finances fragiles du club ligérien, il semble très probable que le SRFC et Saint-Etienne étudient l’idée d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

L'AS Saint-Etienne s’enlèverait une épine du pied

Si le deal entre le Stade Rennais et Sainté venait à aboutir, cela serait un soulagement considérable pour les dirigeants stéphanois, et notamment le duo Jean-François Soucasse-Loïc Perrin, qui œuvre dans l’ombre depuis plusieurs semaines pour trouver un attaquant de haut niveau dans le Forez. Après l’échec dans le dossier Mateta, le board de l’ ASSE s’était tourné sur des pistes low-cost en Belgique, avec Julien Ngoy (24 ans, KAS Eupen) et plus récemment en Turquie avec le sénégalais El Hadji Babacar Khouma (28 ans, Alanyaspor).

Pour rappel, si cette saison Serhou Guirassy connaît un passage délicat au SRFC, le joueur de 25 ans avait tout de même réalisé une saison 2020/2021 plus que satisfaisante avec 10 buts inscrits en Ligue 1. Une très bonne pioche donc pour les Verts.