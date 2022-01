RC Strasbourg Mercato : 15 M€, un club anglais sur un coup au RCSA

Publié par ALEXIS le 15 janvier 2022 à 00:31

Performant avec le RC Strasbourg depuis la saison dernière, Ludovic Ajorque a tapé dans l’oeil d’un club anglais, qui s’active pour le recruter.

RC Strasbourg : Ludovic Ajorque suivi de près par West Ham

Ludovic Ajorque a été décisif la saison dernière avec le RC Strasbourg. Lors de l’exercice présent, il confirme tout le bien qu’on dit de lui depuis son arrivée au Racing Club Strasbourg Alsace à l’été 2018. Mieux, l’avant-centre de 27 ans a séduit des clubs, dont West Ham United grâce à ses performances et sa régularité. Si l’on se fie à l’information de Foot Mercato, le RCSA « suit attentivement les performances » du joueur de 27 ans valorisé à 15 M€.

A en croire la source, le club de Premier League surveille de près l'attaquant strasbourgeois, dont le profil correspond à celui cherché par le manager général David Moyes. En effet, West Ham est à la recherche d’un N°9 supplémentaire pour se renforcer offensivement, afin de finir dans le Top 5 de l'élite anglaise. Les Hammers sont actuellement 4es du championnat.

Ajorque, meilleur buteur du RCSA et 2e de Ligue 1

Ludovic Ajorque est l’actuel meilleur buteur de son équipe, mais aussi le 2e meilleur fusil de la Ligue 1 avec 10 buts et 6 passes décisives en 18 matchs de championnat disputés. Lors de ses 18 derniers mois sous le maillot du RC Strasbourg, le Réunionnais a marqué 26 buts et offert 10 passes décisives. Des statistiques qui le placent parmi les joueurs les plus décisifs de L1.

Ludovic Ajorque est déjà dans l’histoire récente du club alsacien. Il totalise 48 buts et 17 passes décisives avec le Racing, toutes compétitions confondues. Selon France Bleu Alsace, il est le 14e meilleur buteur de l'histoire du club et a déjà battu des records avec le club du président Marc Keller. Le N°25 des Strasbourgeois rejoint ainsi le club des buteurs plus récents : Mamadou Niang (2003-2005), Mickaël Pagis (2004-2006) ou encore Danijel Ljuboja (2000-2004).