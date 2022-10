RC Strasbourg : Un retour en attaque, la compo face à Marseille !

Publié par Enzo Vidy le 28 octobre 2022 à 12:44

À la veille d'un match très important face à l'OM, l'entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan, enregistre un retour offensif non négligeable.

RC Strasbourg : Ludovic Ajorque de retour à l'entraînement collectif

Voilà une bonne nouvelle pour Julien Stéphan et le RC Strasbourg. Absent depuis six semaines pour une blessure au sternum, l'attaquant du RCSALudovic Ajorque devrait pouvoir être dans le groupe pour la réception de l'Olympique de Marseille demain soir. En effet, il a pris part à l'entraînement collectif de son équipe hier et n'a pas ressenti la moindre douleur. La saison dernière, Ludovic Ajorque était un élément essentiel sur le front de l'attaque strasbourgeoise, et son absence depuis un mois et demi a été considérable pour les hommes de Julien Stéphan.

En revanche, le coach du RCSA ne pourra pas compter sur le taulier de la défense alsacienne Alexander Djiku. Ce dernier s'est blessé lors de la rencontre à Toulouse le week-end dernier et ne pourra pas participer à la rencontre de demain.

Le RCSA n'a plus le choix, il faut gagner demain soir

Actuellement 16e au classement, les hommes de Julien Stéphan pourraient à nouveau se retrouver relégable lundi matin en cas de contre-performance face à l'OM demain soir. Dans un stade de la Meinau à guichets fermés, les Strasbourgeois devront réaliser le match parfait face à un Olympique de Marseille bien malade en championnat avec trois défaites consécutives. En conférence de presse d'avant-match hier après-midi, Julien Stéphan sait que le défi s'annonce difficile pour son équipe.

"C’est l’histoire d’un match et de ses faits de jeu, on s’attend dans tous les cas à une rencontre très difficile. Pour l’avoir déjà vécu, des effectifs comme cela sont parés pour jouer tous les trois jours."

Le motif d'espoir à saisir pour le RCSA est que l' OM jouera un match décisif pour son avenir européen mardi au Vélodrome face à Tottenham, et il est fort probable que les Phocéens soient déjà tournés vers cette rencontre capitale.

La compo probable du RCSA face à l'OM :

Gardien : M.Sels

Défenseurs : C. Dagba, L. Perrin, G. Nyamsi, M. Le Marchand, T. Delaine

Milieux de terrain : Bellegarde, S. Prcic, A. Thomasson

Attaquants : H. Diallo, K. Gameiro