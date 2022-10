RC Strasbourg : Le RCSA encore sans Ludovic Ajorque contre Toulouse

Publié par Jules le 22 octobre 2022 à 01:37

Le RC Strasbourg, qui affronte le Toulouse FC en Ligue 1 dimanche, sera de nouveau privé de son attaquant de pointe Ludovic Ajorque pour ce match.

RC Strasbourg : Julien Stéphan confirme l'absence de Ludovic Ajorque

Blessé depuis le 11 septembre dernier, Ludovic Ajorque ne sera, encore une fois, pas dans le groupe pour le déplacement du RC Strasbourg sur la pelouse du Toulouse FC dimanche. En conférence de presse, Julien Stéphan a confirmé l'absence de son attaquant pour le prochain match du RCSA ce week-end. En effet, le joueur est encore trop juste pour disputer cette rencontre.

Le RC Strasbourg, qui pointe à la 17e place du championnat, est l'une des pires attaques de Ligue 1 avec seulement 10 buts inscrits en 11 journées. Une panne offensive qui détonne par rapport aux souvenirs de la saison passée, lorsque le RCSA était en pleine forme en championnat et avait d'ailleurs fini sa saison à la 6e place, à seulement trois points d'une qualification en Ligue Europa Conférence. Le retour de Ludovic Ajorque est donc plus qu'attendu par les Strasbourgeois.

Le coach du RCSA espère un retour rapide de Ludovic Ajorque

Interrogé sur l'état de forme de Ludovic Ajorque, Julien Stéphan s'est montré plus rassurant. Le joueur avait lui-même confié qu'il commençait à retrouver des sensations ces derniers jours. Le coach du RC Strasbourg a confirmé cela.

"Jeudi, il a recouru un peu et il n'avait pas eu d'aussi bonnes sensations depuis plusieurs semaines. On verra, en accentuant le travail comment ça réagit, mais j'espère qu'on est au bout et qu'on pourra le récupérer le plus rapidement possible."

Malgré son absence contre le Toulouse FC, Ludovic Ajorque est donc en pleine récupération et pourrait retrouver les terrains très bientôt. D'ici là, le RC Strasbourg devra performer sans son attaquant star contre le Téfécé pour tenter de se sortir de la zone rouge le plus rapidement possible.