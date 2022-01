PSG Mercato : Sergio Ramos, une info incroyable tombe avant Brest

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 05:01

Pour la 20e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le Stade Brestois, samedi soir. Avant ce match, une info mercato est liée à Sergio Ramos.

Sergio Ramos négocie déjà son départ du Paris SG

Arrivé liement en provenance du Real Madrid lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos a du mal à se faire une place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. En proie à des blessures persistantes, le défenseur central de 35 ans n’a pas encore totalement la confiance de Mauricio Pochettino, qui préfère composer avec Presnel Kimpembe, Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer aux côtés de Marquinhos.

Une situation intenable pour l’expérimenté international espagnol, qui envisagerait désormais de quitter le PSG à l’issue de la saison, selon les informations de Todo Fichajes. D’ailleurs, le média espagnol assure que René Ramos, le frère et agent de l’ancien capitaine du Real Madrid, serait en train de négocier avec Leonardo le départ du joueur formé au FC Séville. Surtout que Ramos disposerait d’une belle côte en Premier League.

PSG Mercato : Sergio Ramos vers la Premier League ?

Pour le quotidien Le Parisien, le journaliste Guillem Balague a confirmé le mal-être de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. « Depuis son arrivée à Paris, Sergio Ramos est blessé. Et comme tous les joueurs dans cet état, il se sent inutile, perd confiance et glisse inévitablement dans une forme de déprime. C’est d’autant plus difficile qu’il a été le symbole du grand Real et qu’aujourd’hui, il n’est qu’une star parmi d’autres. Ramos ne peut que se sentir isolé, étranger dans un monde nouveau », a-t-il expliqué.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien protégé de Zinedine Zidane pourrait ainsi faire ses valises dès l’été prochain et aller chercher son bonheur ailleurs. D’après Todo Fichajes, en dépit de sa situation compliquée au PSG, le Champion du Monde 2010 attire toujours. D’abord, le championnat américain où plusieurs clubs rêveraient de l’avoir dans leurs rangs respectifs.

Ensuite, il y a la Premier League où Chelsea et Manchester United auraient d’ores et déjà manifesté leur intérêt auprès du clan Ramos afin de prendre la température et connaitre ses exigences en vue d’un transfert l’été prochain. Désormais à la tête des clubs les plus riches de la planète, Newcastle aimerait également s’attacher les services de l’immense Sergio Ramos. Affaire à suivre donc…