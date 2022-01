OL Mercato : Nouvelle mise au point d'Aulas sur Laurent Blanc

Publié par ALEXIS le 15 janvier 2022 à 01:31

Aulas a fait savoir, jeudi, qu’il garde un oeil sur Laurent Blanc. Le président de l’ OL est revenu sur ses propos après la réaction de son coach.

OL Mercato : Réaction de Bosz à l'intérêt d'Aulas pour Blanc

Dans des propos confiés à Europe 1, Jean-Michel Aulas, patron de l' OL, a confirmé son intérêt pour Laurent Blanc. « Oui, j'y pense (à Laurent Blanc, ndlr). C'est un garçon qui a une expérience incomparable. Je l'avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du monde 2018. J'avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne se sont pas faites. Mais sait-on jamais ? » Cette déclaration du président de l’Olympique Lyonnais n’a pas laissé Peter Bosz indifférent. Ce dernier a réagi en conférence de presse, ce vendredi.

« Le président ne me met pas de pression. Je me mets moi-même la pression », a-t-il répondu. « Jean-Michel Aulas ne m'a pas parlé et je ne sais pas comment cela s'est passé, lors de l'interview. Mais ce n'est pas important, je connais mon travail et je fais mon boulot », a-t-il poursuivi. Rappelons que le dirigeant du club rhodanien avait conforté le technicien néerlandais à son poste, en décembre dernier, alors que l' OL était 13e à la mi-saison.

Le président des Lyonnais tente d'éteindre la polémique

Pour éteindre la polémique suscitée par son intention de faire venir Laurent Blanc à la place de Peter Bosz, en février, si ce dernier ne redresse la situation de l’ OL (11e de Ligue 1), Jean-Michel Aulas a fait une mise au point sur Twitter. « Peter a bien raison de savourer la confiance que nous lui prodiguons Vincent Ponsot et moi-même », a-t-il soufflé. « Nous réussirons tous ensemble, car le staff est compétent et nous avons un groupe de joueurs de qualité ! Le manque de réussite va s’inverser et la spirale vertueuse s’enclencher », a-t-il écrit sur le réseau social.