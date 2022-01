OM Mercato : C'est fait, Marseille signe son grand attaquant !

Publié par Thomas le 13 janvier 2022 à 15:54

Après plusieurs semaines de négociations et une lutte acharnée avec l' OL et le LOSC, l' OM a enfin bouclé la signature de son grand attaquant.

OM Mercato : Cédric Bakambu, nouvel Olympien

Un temps dans les plans du FC Barcelone et plus récemment dans le viseur de Lyon et Lille, l’attaquant congolais Cédric Bakambu a finalement opté pour l’Olympique de Marseille, où il est arrivé ce jeudi. Le joueur de 30 ans, libre de tout contrat depuis son départ du club chinois de Beijing Guoan, est finalement tombé d’accord avec Pablo Longoria, qui avait réussi à tirer son épingle du jeu face à une rude concurrence.

Après être arrivé dans la matinée en terre phocéenne pour finaliser les derniers détails de son contrat, Cédric Bakambu a paraphé un contrat de deux saisons et demi, soit jusqu’en juin 2024. Cette venue a notamment été possible grâce au départ quelques jours avant de Jordan Amavi, prêté à l’OGC Nice. L’international congolais viendra donc renforcer un secteur offensif lancinant ces derniers mois, et s’associer dans la rotation avec Milik et Dieng.

Une arrivée et deux départs dans les tuyaux

En plus de Bakambu, l’ OM devrait acter dans les prochains jours la venue de Sead Kolasinac en provenance d’Arsenal. Le joueur bosnien est tout proche de résilier son contrat avec les Gunners et de rejoindre Marseille avec qui il discute depuis plusieurs jours. Cette arrivée de poids en défense devra néanmoins attendre le départ d’un autre olympien en défense, celui d’Alvaro Gonzalez.

Le défenseur central espagnol est vivement poussé vers la sortie par son coach, Jorge Sampaoli, qui lui a maintes fois fait comprendre qu’il n’était plus désiré dans son onze. Après des contacts encourageants avec Valence, le joueur a vu ses dirigeants se rapprocher des Girondins de Bordeaux ces derniers jours. Sur son compte instagram, l’ancien joueur de l’Espanyol a publié une photo assez énigmatique qui laisse présager un départ dans les plus brefs délais.

Dans le même temps, l’Olympique de Marseille devrait recevoir près de 1,5 millionsd’euros grâce à la vente prochaine de Dario Benedetto à Boca Juniors. L’attaquant et le club argentin ont déjà établi un accord pour une venue cette semaine dans le cadre d’un contrat de deux saisons et demie.