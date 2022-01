PSG Mercato : Une recrue estivale met la pression sur Pochettino

Publié par Ange A. le 16 janvier 2022 à 07:45

Arrivé au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Nuno Mendes s’est livré sur son intégration et a dévoilé ses ambitions.

Nuno Mendes rêve grand avec le PSG

Kurzawa en froid avec sa direction, Juan Bernat pas au top physiquement, Leonardo est parti piocher au Portugal pour signer un nouvel arrière gauche. Le choix du directeur sportif parisien s’est porté sur Nuno Mendes lors du dernier mercato estival. Le latéral est prêté avec option d’achat au PSG. En marge de la rencontre entre Paris et Brest ce samedi, le Portugais s’est livré sur ses objectifs dans la capitale. Il souhaite notamment continuer à progresser sous les ordres de Mauricio Pochettino. « Je dois continuer à montrer ma motivation et mon énergie à chaque entraînement pour qu’il voit que je suis prêt à jouer. S’il me voit en forme et qu’il se dit que je suis le mieux placé pour jouer tel match, il me fera jouer », a confié le défenseur de 29 ans dans un entretien à PSGTV. Numéro dans la hiérarchie à son poste, le crack lusitanien a déjà disputé 19 rencontres avec le club francilien pour une passe décisive.

Le triplé en ligne de mire avec Paris

Pour sa première avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes espère tout rafler avec le club de la capitale. Selon le joueur appartenant encore au Sporting Lisbonne (contrat jusqu’en 2025), Mauricio Pochettino dispose d’un groupe capable de réaliser le triplé. « Nous avons beaucoup d’objectifs, remporter la Ligue 1, mais pas seulement car nous sommes encore en compétition en Coupe de France et en Ligue des Champions. Nous donnons le maximum pour pouvoir conquérir un maximum de titres. Je pense qu’il ne faut pas se focaliser sur une seule compétition, car nous en avons d’autres à jouer », a indiqué le latéral.