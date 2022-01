LOSC Mercato : La date de l’arrivée de Ben Arfa à Lille dévoilée

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2022 à 13:38

Libre depuis la fin de son aventure à Bordeaux, Hatem Ben Arfa devrait s’engager en faveur du LOSC. La date de son arrivée serait même connue.

Hatem Ben Arfa a passé sa visite médicale

Après l’OL, l’OM, l’OGC Nice, le PSG, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa va défendre les couleurs d’un nouveau club français. Sans engagement depuis la fin de son histoire à Bordeaux en juillet, l’attaquant de 34 ans s’apprête à poser ses valises dans le Nord de la France, au LOSC.

En effet, selon les informations divulguées ce dimanche par le journal L’Équipe, l’international français a déjà passé sa visite médicale à Paris et devrait prochainement signer son contrat de six mois avec le club lillois. Alors que les dirigeants lillois et leurs homologues du CSK Moscou négocient le prêt de Yusuf Yazici, Ben Arfa va venir renforcer le groupe de Jocelyn Gourvennec pour la deuxième partie de saison.

Si le champion de France en titre parvient à un accord avec le club russe ce dimanche, le natif de Clamart pourrait débarquer au « Domaine de Luchin » dès ce lundi, d’après le quotidien sportif. Une tendance confirmée par l’entraîneur des Dogues devant les médias.

LOSC Mercato : Gourvennec confirme le renfort de Ben Arfa

Présent en conférence de presse samedi, Jocelyn Gourvennec a publiquement reconnu qu’il s’attend à un renfort de Hatem Ben Arfa en cas de départ de Yusuf Yazici. Le coach de Lille OSC n’a d’ailleurs pas caché sa joie d’accueillir prochainement un joueur avec une immense expérience comme l’ex-Parisien.

« Notre problématique est de conserver un niveau très compétitif pour les échéances qui nous attendent en Championnat et en Ligue des champions. Si Yusuf veut partir pour jouer plus, Hatem rentre forcément dans le cadre du renforcement de notre effectif. C’est un joueur expérimenté. Il est capable de faire des différences incroyables. Il peut nous amener de la justesse, de la précision et de l’efficacité », a déclaré le successeur de Christophe Galtier.

Affaire à suivre donc…