ASSE : Pascal Dupraz anticipe déjà son coup en fin de saison

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2022 à 12:32

Nommé dans l’urgence pour sauver l’ ASSE menacé de relégation en Ligue 2, Pascal Dupraz aurait anticipé le maintien des Verts en Ligue 1.

ASSE : Dupraz est déjà dans un documentaire sur le probable maintien

Arrivé en cours de route à l’ ASSE, alors que le club est en grande difficulté et menacé de descente, Pascal Dupraz s’est promis de maintenir le club dans l’élite d’ici la fin de la saison. Il avait fait la promesse lors de sa présentation officielle à la presse, en décembre dernier. « Nous allons nous maintenir parce que chacun d'entre nous aura donné le meilleur de lui-même. J’ai des recettes pour que l'équipe aille mieux », avait-il rassuré. Même après les deux premiers matches perdus par l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, le nouveau coach des Verts continue de croire au maintien.

Selon les révélations de L’Équipe, Pascal Dupraz est tellement certain de sauver le club ligérien qu’il a donné son accord pour la réalisation d’un documentaire retraçant les coulisses de la probable future remontée des Stéphanois. « Dupraz y croit dur comme fer », a assuré le quotidien sportif.

AS Saint-Étienne : Dupraz confiant malgré deux défaites en L1

Nommé officiellement le 14 décembre, à la succession de Claude Puel, le technicien savoyard a dirigé 4 matches avec sa nouvelle équipe. Il a perdu en championnat, respectivement contre le FC Nantes (1-0) et le RC Lens (2-1). L’ ASSE est donc toujours 20e avec 12 points (-24) et n’a donc pris aucun point sous Dupraz. Par contre, l’ ASSE a passé le tour des 32es et et 16es de finale de la Coupe de France en éliminant Lyon La Duchère (1-0) et Jura Sud Foot (4-1). Pour rappel, Pascal Dupraz avait réussi à éviter la relégation en L2 au Toulouse FC, en réalisant l'exploit de remonter 10 points de retard, entre mars et mai 2016.