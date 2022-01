LOSC Mercato : Gourvennec confirme une grosse arrivée à Lille !

Publié par Timothée Jean le 18 janvier 2022 à 16:32

L’officialisation du transfert de Hatem Ben Arfa au LOSC n’est plus qu’une question de temps. C’est l’entraîneur lillois qui a vendu la mèche ce mardi en conférence de presse.

LOSC Mercato : Gourvennec confirme pour Hatem Ben Arfa

Libre de tout contrat depuis son départ des Girondins de Bordeaux l’été dernier, Hatem Ben Arfa s’apprête à faire son retour en Ligue 1. Le milieu offensif est sur le point de s’engager en faveur du LOSC, comme cela était pressenti depuis quelques jours. En quête d’un successeur à Yusuf Yazici, en route pour rejoindre le CSKA Moscou en prêt, les dirigeants lillois ont entamé les négociations pour faire venir Hatem Ben Arfa. Et le club nordiste n’ a pas tardé pour boucler ce dossier.

Ben Arfa est arrivé à Lille afin de finaliser son transfert. Présent en conférence de presse ce mardi, Jocelyn Gourvennec s’est d’ailleurs exprimé sur le dossier et a confirmé l’arrivée de l’ancien Niçois. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant que Hatem Ben Arfa devienne officiellement un joueur de Lille OSC. « On s’est vu hier. Il est sur place. On attend le feu vert. On espère que ça se fasse vite qu’il puisse nous rejoindre », a confié le coach du LOSC devant les médias.

Gourvennec rassure sur l’état de forme de Ben Arfa

Si son arrivée au LOSC semble déjà actée, il convient de reconnaitre que l’état de forme de Ben Arfa suscite diverses interrogations. Car l’ancien meneur de jeu de l’ OGC Nice n’a plus joué depuis mai dernier, suite à son départ de Bordeaux. Mais Jocelyn Gouvernnec a tenu à rassurer sur l’état physique de sa future recrue.

« Son physique ? Il a l’air bien », a confié l’entraîneur du LOSC avant d’ajouter : « Je vais faire les choses dans l’ordre. C’est un sujet sur lequel on pourra discuter une fois qu’il aura signé. Là, on est à la veille d’un match, il ne faut pas se tromper d’objectif. On pourra parler de lui plus tard. » Ce mercredi soir (19h), le LOSC accueille le FC Lorient pour un match en retard de Ligue 1.