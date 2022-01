FC Nantes Mercato : Nouvelle signature officielle au FCN

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2022 à 19:32

Dans les tuyaux ces derniers jours, la signature de Nicolas Pallois au FC Nantes est maintenant officielle. Il a prolongé son contrat de deux saisons.

FC Nantes : Nicolas Pallois prolonge jusqu’en 2024

C’est fait ! Nicolas Pallois prolonge son aventure du FC Nantes comme il le souhaitait. Après plusieurs semaines de négociations, les parties se sont accordées sur un nouveau contrat de deux années supplémentaires. Le défenseur central reste ainsi au FCN jusqu’au 30 juin 2024. Son contrat initial prenait fin en juin 2022. « En fin de contrat avec le FC Nantes en juin 2022, Nicolas Pallois (34 ans) a décidé de prolonger son aventure sous la tunique jaune et verte pour deux saisons supplémentaires. Le joueur et le club sont désormais liés jusqu'en 2024 », ont communiqué les Canaris, le mardi 18 janvier.

L’arrière de 34 ans a confié ses premières impressions au site internet du club de la Cité des Ducs, après sa signature. Il se réjouit de poursuivre l’aventure en jaune et vert. « Le FC Nantes est un club que j'aime et je suis très content de poursuivre l'aventure. Je me sens bien ici, ça se voit sur le terrain et l'envie de prolonger l'histoire était commune », a-t-il déclaré, avant de faire la promesse suivante : « maintenant, il va falloir continuer à donner le maximum pour l'équipe, pour le club ».

Pallois, dégagé de la pression avant le FC Lorient

Nicolas Pallois a débarqué sur les bords de l’Erdre en provenance des Girondins de Bordeaux, à l’été 2017. Capitaine des Canaris la saison dernière, le N°4 du FCN totalise 139 matchs sous le maillot nantais, pour 4 buts marqués et 2 passes décisives offertes. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 1,2 M€. Désormais déchargé de l'incertitude sur son avenir, le solide défenseur est pleinement à la disposition du coach Antoine Kombouaré pour le match de Ligue 1 contre le FC Lorient, au Stade de la Beaujoire, dimanche (15h).