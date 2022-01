PSG Mercato : 20M€, Leonardo proche d’un accord avec l’AC Milan ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 janvier 2022 à 07:02

Désireux de dégraisser l’effectif du PSG, Leonardo serait proche d’un accord avec l’AC Milan. L’affaire pourrait être bouclée prochainement.

L’AC Milan ne lâche pas Abdou Diallo

Débarqué en juillet 2019 en provenance du Borussia Dortmund contre une enveloppe de 32 millions d’euros, Abdou Diallo n’est pas parvenu à s’imposer au Paris Saint-Germain. Dans l’obligation de dégraisser avec un objectif de 100 millions d’euros à atteindre avec les ventes, Leonardo ne s’opposerait pas forcément à un départ du défenseur polyvalent de 25 ans.

Actuellement à la CAN avec le Sénégal, le protégé de Mauricio Pochettino n’est donc pas certain de terminer la saison sous les couleurs du PSG. D’autant que l’AC Milan serait très intéressé par son profil. D’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club italien ne lâche pas la piste menant à Abdou Diallo et maintient donc les contacts avec les dirigeants parisiens en vue d’un transfert cet hiver. Toujours selon la même source, les Rossoneri auraient un atout majeur dans ce dossier : le directeur sportif du Paris SG en personne.

PSG Mercato : Maldini veut en parler avec Leonardo

À la recherche d’un renfort en défense centrale, l’AC Milan voudrait s’attacher les services d’Abdou Diallo. Selon Tuttosport, même si le défenseur de Manchester United Éric Bailly (27 ans) figue également sur les tablettes des Milanais, l’actuel 2e de Serie A veut boucler ce deal dans le cadre d’un prêt. Paulo Maldini, directeur technique de l’AC Milan, voudrait donc en parler personnellement avec son ancien collaborateur Leonardo, patron du recrutement du Paris Saint-Germain.

L’ancienne gloire italienne voudrait le convaincre de laisser filer Diallo en prêt à San Siro pour les prochains six mois. Reste maintenant à savoir si le dirigeant brésilien voudra faire passer ses amitiés avant l’intérêt du PSG. Pour rappel, Abdou Diallo est lié au Paris SG jusqu'au 30 juin 2024 et Leonardo aimerait boucler son départ contre un chèque compris entre 20 et 25 millions d'euros.

À suivre donc…