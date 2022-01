PSG Mercato : Un accord très important annoncé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2022 à 17:02

Après avoir envoyé Rafinha à la Real Sociedad, le PSG est proche de boucler un second départ. L’affaire entre dans sa dernière ligne droite.

Leonardo proche de boucler un nouveau départ ?

Barré par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico a demandé son départ depuis l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien gardien de but du FC Séville pourrait finalement obtenir son bon de sortie du Paris Saint-Germain. En effet, d’après les informations divulguées ce mardi par le quotidien Ok Diario, le portier de 28 ans et le RCD Majorque auraient trouvé un accord verbal pour un retour en Liga durant ce mercato hivernal.

Débarqué en septembre 2020 contre un chèque de 6 millions d’euros au terme d’une saison en prêt, l’international espagnol a disparu des radars depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Annoncé dans le collimateur du Rayo Vallecano, d’Aston Villa, de l’AS Saint-Étienne, de Lille OSC et Galatasaray, Sergio Rico devrait finalement retourner dans son pays. Il ne resterait plus qu’un détail à régler pour que l’accord soit total dans cette affaire.

PSG Mercato : Plus qu’un détail à régler pour Rico

Après avoir refusé les propositions de l’AS Saint-Étienne et de Clermont, Sergio Rico serait sur le point de retourner en Liga. RMC Sport confirme que le protégé de Mauricio Pochettino a effectivement conclu un accord avec RCD Majorque pour rejoindre les rangs de l’actuel 16e de Liga dans le cadre d’un prêt de six mois. Il ne reste que l’accord financier à négocier entre les deux clubs pour que le départ de Rico soit effectif.

« Troisième dans la hiérarchie des gardiens, l’Espagnol a trouvé un accord avec Majorque pour un prêt. Si l’opération devrait se faire, des détails sont encore à régler sur le pourcentage du salaire qui sera pris en charge par le PSG », explique la radio métropolitaine. Selon la même source, Majorque souhaiterait que le Paris Saint-Germain prenne en charge une partie du salaire de Sergio Rico qui touche actuellement 2,4 millions d'euros par saison.