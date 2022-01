OL Mercato : Un attaquant lyonnais subitement très sollicité

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2022 à 21:34

Éliminé de la CAN 2021 et attendu à l’ OL dans les prochains jours, Tino Kadewere intéresse plusieurs clubs, dont le FC Sochaux, actuel leader de Ligue 2.

Tino Kadewere et la sélection du Zimbabwe sont éliminés de la Coupe d’Afrique des Nations. Le polyvalent attaquant de l’ OL se prépare à retrouver son club. Entre-temps, des clubs, dont le FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 2), se sont positionnés pour tenter de recruter le joueur de l’Olympique Lyonnais cet hiver. D’après les révélations de Foot Mercato, « de nombreux clubs sont venus récemment aux renseignements pour connaître la disponibilité du joueur en prêt ». La source ne cite pas de noms, mais croit savoir que « trois clubs de Ligue 1 se sont déclarés, de même que plusieurs clubs étrangers, pour un prêt ». Notons que le N°11 des Gones a disputé les trois matches des Warriors en phase de poule à la CAN, mais n'a pas été décisif.

L'attaquant se sent bien à l'Olympique Lyonnais

Il faut indiquer que l’ OL n’a pas mis Tino Kadewere sur le marché des transferts officiellement, même si Peter Bosz ne le fait pas jouer régulièrement. Avant de rejoindre la sélection de son pays natal, le natif d’Harare (capitale du Zimbabwe) de 26 ans avait laissé entendre qu’il se sentait bien à Lyon. « Je suis très heureux d’être ici. Je suis avec l’équipe, je suis très content », avait-il confié en conférence de presse. « Il y a eu un moment difficile pour moi. […] J’ai travaillé pour. Physiquement, je me sens très bien », avait-il ensuite rassuré.

Le temps de jeu de Kadewere limité

Contrairement à la saison dernière, Tino Kadewere a peu joué à l’Olympique Lyonnais cette saison. Gêné par des blessures, il n’a disputé que cinq matches en championnat (soit 149 minutes) et quatre en Ligue Europa (et 173 minutes jouées) depuis le début de l’exercice 2021-2022. Pire, il n’a pas marqué le moindre but, alors qu’il avait été décisif en 2020-2021, avec 10 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en 34 apparitions en championnat. Sous contrat à l' OL jusqu’au 30 juin 2024, Tino Kadewere vaut 8 millions d'euros sur le marché des transferts.