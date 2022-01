PSG Mercato : C'est fait, un nouvel accord acté au Paris SG !

Publié par Thomas G. le 19 janvier 2022 à 18:34

Leonardo vient de trouver un accord avec Majorque pour le prêt d’un indésirable du PSG. Le gardien, Sergio Rico, va s'engager pour une durée de six mois.

PSG Mercato : Sergio Rico vers Majorque

Le club de la capitale continue son opération dégraissage. Après Rafinha, Fadiga et Alloh, Sergio Rico va partir en prêt en Espagne. Le gardien de 28 ans va s’engager avec Majorque, l’actuel 16e de Liga espagnole. Sergio Rico, qui n’a pas joué le moindre match avec le Paris SG cette saison, va enfin rejouer au football. Il est attendu à Majorque pour devenir le numéro 1 du club et essayer d’arracher le maintien en Liga. Sergio Rico sera prêté jusqu’au 30 juin 2022.

Depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, l’univers du natif de Séville était plus qu'orageux. Il a glissé dans la hiérarchie des gardiens à la 3e place. Une place autrefois occupée par Alexandre Letellier. La situation de Rico expose le problème des gardiens au PSG. Le club de la capitale a huit gardiens professionnels sous contrat actuellement. Navas, Donnarumma, Rico, Letellier, Franchi, Lavallée, Randriamamy et Innocent qui est en prêt. Une situation peu commune que les dirigeants souhaitent vite inverser.

Retour en Espagne pour Sergio Rico

Le Sévillan Sergio Rico va quitter le PSG et revenir en Espagne. Le gardien de 28 ans a disputé 24 matches avec le Paris Saint-Germain. Après un prêt infructueux à Fulham, le gardien était de retour à un très bon niveau au PSG. D’abord prêté par le FC Séville durant la saison 2019-2020, il s’est engagé par la suite avec le PSG. Les Parisiens et le FC Séville avaient trouvé un accord à hauteur de 6 millions d’euros. Le gardien est actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024. Il va donc revenir en Espagne dans un autre club que son club de cœur, le FC Séville. Le natif de Séville a été formé au FC Séville et a passé plus de 15 ans au club.