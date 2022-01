PSG Mercato : Tanguy Ndombele proche de débarquer au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 janvier 2022 à 19:06

Écarté à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait changer d’air cet hiver. Le PSG serait l’une des destinations possibles du milieu de terrain.

Tottenham : plusieurs pistes pour Tanguy Ndombele

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Olympique Lyonnais et un chèque de 60 millions d’euros, Tanguy Ndombele peine à s’imposer véritablement dans le onze de Tottenham. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, le milieu de terrain français est annoncé sur le départ durant ce mercato hivernal.

Écarté du groupe d’Antonio Conte par sa direction la semaine dernière, le compatriote de Kylian Mbappé dispose de plusieurs pistes pour rebondir rapidement. D’après les renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, le SSC Naples est venu aux nouvelles, mais le salaire de Ndombele aurait refroidi le club italien.

Malgré leur relation pas toujours excellente lorsqu’il officiait chez les Spurs, José Mourinho le voudrait à l’AS Rome. Toujours selon la même source, l'Atlético Madrid serait également intéressé par le profil du milieu défensif de 25 ans. Mais à en croire le journal espagnol AS, le Paris Saint-Germain pourrait avoir son mot à dire dans ce dossier.

En effet, en quête d’un renfort au milieu cet hiver, Leonardo travaillerait en coulisses sur une possible arrivée de l’ancien joueur d’Amiens dans les prochains jours. Et aux dernières nouvelles, le directeur sportif du club parisien aurait d’ores et déjà transmis son offre au club londonien pour Ndombele.

PSG Mercato : Ndombele ne dit pas non au Paris SG

Alors que Georginio Wijnaldum a du mal à impressionner depuis son arrivée l'été dernier, le Paris Saint-Germain ne dirait pas non forcément à une nouvelle arrivée au milieu de terrain d’ici le 31 janvier. Ce jeudi, The Athletic assure que le PSG pourrait obtenir le renfort de Tanguy Ndombele. Le média britannique explique que Leonardo négocierait en ce moment le prêt du coéquipier d’Harry Kane pour le reste de la saison. Ndombele préférerait seulement quitter Tottenham pour un autre grand club, et avait déjà indiqué au micro de Téléfoot, fin janvier 2021, qu’il n’exclut pas le PSG de son futur.

« Je suis un garçon de la région parisienne. Porter le maillot de Paris un jour, pourquoi pas. On en a déjà parlé à maintes reprises. Ça ne s'est pas fait et aujourd'hui ça se passe bien à Tottenham. On verra, pourquoi pas plus tard », avait répondu Ndombele à un appel du pied de Kylian Mbappé : « j’espère rejouer le plus rapidement possible avec toi. »

Originaire de la banlieue parisienne, l’enfant de Longjumeau pourrait donc débarquer dans la capitale dans les prochains jours si Leonardo parvient à s’entendre avec les dirigeants de Tottenham.

Affaire à suivre…