PSG Mercato : Tottenham a fixé ses conditions pour Tanguy Ndombele

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2022 à 05:02

Poussé vers la sortie cet hiver, Tanguy Ndombele est annoncé du côté du PSG. La direction de Tottenham a fixé ses conditions pour le libérer.

Leonardo travaille sur un prêt de Tanguy Ndombele

Comme annoncé par The Atlhetic ce jeudi, L’Équipe confirme que le Paris Saint-Germain est effectivement intéressé par le renfort de Tanguy Ndombele pour le reste de la saison. Pas vraiment dans les plans d'Antonio Conte à Tottenham, le milieu de terrain français pourrait profiter de ce mercato hivernal pour se relancer sous d’autres cieux.

D’après le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, « le PSG a débuté des discussions avec Tottenham pour un prêt ou un échange. Le milieu de terrain veut venir. » Après avoir ignoré cette piste il y a trois ans, alors que Kylian Mbappé avait publiquement lancé un appel du pied à son compatriote de 25 ans, Leonardo aurait finalement activé le dossier il y a quelques jours.

D’autant que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est en rupture de ban à Londres depuis dix jours. Ouvert à un départ du natif de Longjumeau, la direction du club londonien ne voudrait toutefois pas se faire pigeonner dans cette affaire.

PSG Mercato : Ndombele proche d’un retour en Ligue 1 ?

Toujours selon L’Équipe, le Paris Saint-Germain et Tottenham pourraient conclure l’opération Ndombele sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une tendance également confirmée par RMC qui assure que « comme annoncé par The Athletic, le PSG et Tottenham discutent d’un prêt avec option d’achat de Tanguy Ndombele.

Hypothèse d’un échange également évoqué, mais difficile de trouver un joueur coté parisien. Le Français est OK pour venir et Mauricio Pochettino a validé. » Le dossier s'annonce compliqué, mais le principal concerné est intéressé par une arrivée au PSG et pousse pour retourner en Ligue 1 d’ici la fin du mercato hivernal.

Loïc Tanzi apporte une dernière précision en révélant que les décideurs de Tottenham seraient disposés à laisser filer Ndombele si Leonardo accepte de prendre à sa charge la totalité de son salaire, soit autour de 1 million d’euros par mois. La balle est donc désormais dans le camp du Paris SG.

Affaire à suivre…