PSG Mercato : Dénouement imminent pour Tanguy Ndombele ?

21 janvier 2022

Hier, The Athletic a révélé que le PSG est intéressé par un prêt de Tanguy Ndombele cet hiver. Et l’affaire avance bien avec Tottenham.

Ndombele, le double problème du PSG

En souffrance à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait venir se relancer au Paris Saint-Germain dans cette seconde partie de saison. D’après les informations du tabloïd britannique The Athletic confirmées par le quotidien L’Équipe, Leonardo travaille sur l’arrivée de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais au PSG. Le journal francilien pense que l’opération pourrait se boucler autour d’un deal incluant un prêt avec option d’achat ou encore un échange de joueurs.

Mais selon Le Parisien, le directeur sportif parisien est confronté à un double obstacle dans ce dossier. En effet, le journal régional explique que les Spurs exigent que le vice-champion de France en titre prenne à sa charge l’entièreté du salaire de Ndombele durant sa période de prêt, soit près de 1 million d’euros par mois. Ensuite, Leonardo est confronté au refus des joueurs qu’il espérait intégrer dans cette opération.

En effet, le média francilien explique que Leonardo devra céder un milieu de terrain avant de finaliser le renfort de Tanguy Ndombele. Cependant, ni Leandro Paredes, ni Georginio Wijnaldum, ni Danilo Pereira, ni Ander Herrera ou encore Julian Draxler ne semble disposer à quitter le navire parisien d’ici le 31 janvier. Pour tenter de faire avancer les choses, Leonardo aurait prévu de parler avec son homologue dans les prochaines heures.

Discussions à venir entre les deux clubs pour Tanguy Ndombele

Ce vendredi, L’Équipe est revenu sur l’intérêt réciproque entre le Paris Saint-Germain et Tanguy Ndombele. « Depuis plusieurs jours, le club de la capitale a noué des contacts avec les acteurs du dossier pour mesurer sa faisabilité », assure le quotidien sportif, qui précise toutefois que si le club londonien reste ouvert à un départ de l’international tricolore de 25 ans, Daniel Levy, le président des Spurs, et les siens, « ne comptent pas pour autant brader leur joueur acheté 60M€ en 2019 ».

Et d'après les informations du journaliste Fabrizio Romano du Guardian, les dirigeants parisiens et leurs homologues de Tottenham ont rendez-vous dans les prochaines heures. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain veut boucler cette affaire le plus rapidement possible. « Tottenham et le PSG seront de nouveau en discussion dans les prochaines heures pour un prêt de Tanguy Ndombele.

Les Spurs veulent que 100% du salaire soit payé jusqu’à la fin de la saison, une option d’achat pourrait être incluse. Recruter un joueur français pour être un élément clef pour la liste du PSG. Tanguy veut ce transfert », indique Fabrizio Romano. Le dossier Ndombele pourrait donc connaître son dénouement dans les heures à venir.