ASSE Mercato : Une nouvelle recrue se confie avant le derby

Publié par ALEXIS le 21 janvier 2022 à 18:41

Paul Bernardoni est revenu sur sa signature à l’ ASSE, avant le derby contre l’OL, ce vendredi (21h). Il avoue qu’il ne regrette pas son choix.

ASSE Mercato : Bernardoni se sent chouchouté chez les Verts

Prêté à l’ ASSE par Angers SCO lors de ce mercato hivernal pour une durée de six mois, Paul Bernardoni s’apprête à disputer son premier derby contre l’Olympique Lyonnais. Un match décisif et important pour le club ligérien, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1. Selon le gardien de but, il est confiant avant cette rencontre hautement symbolique. Une confiance qu’il tire de l’accueil chaleureux reçu à l’AS Saint-Étienne, un club historique du championnat de France. « Bien que dernier, tu sens que tu arrives dans un grand club, qui a un vécu, un lieu luxueux où tu es chouchouté », a-t-il souligné dans L’Équipe.

En plus de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Joris Gnagnon, Bakary Sako et Eliaquim Mangala ont renforcé l'équipe de Pascal Dupraz ce mois de janvier. Ils ont été recrutés pour tenter de maintenir l' ASSE (actuel 20e) dans l'élite.

Le gardien de but de l'AS Saint-Étienne motivé pour le derby

Avant sa signature à Sainté, le natif d'Évry a joué à l'ES Troyes AC, chez les Girondins de Bordeaux, à Clermont Foot, au Nîmes Olympique et au SCO Angers. Paul Bernardoni assure que l’environnement découvert à l’ ASSE est favorable pour performer. « C’est génial. Tu ne peux pas rêver mieux pour te préparer. On doit savoir en profiter et cela doit nous motiver encore plus pour le sauver. C’est inconcevable que ce club top niveau tombe en Ligue 2 », a-t-il déclaré sur son arrivée chez les Verts.

Le nouveau portier N°1 des Stéphanois a déjà disputé un premier match, perdu contre le RC Lens (1-2), samedi dernier, lors de la 21e journée du championnat. Il devrait être titulaire contre Lyon, pour la deuxième fois, alors qu’Étienne Green est de retour de blessure.