Montpellier HSC Mercato : Mourinho sur un énorme coup à Montpellier

Publié par Thomas G. le 21 janvier 2022 à 14:37

José Mourinho veut un attaquant de Montpellier HSC. L'entraineur portugais de l'AS Roma souhaite l'associer à Tammy Abraham.

Montpellier HSC Mercato : Mavididi veut partir

L’attaquant anglais de 23 ans, Stephy Mavididi, fait sa meilleure saison avec le Montpellier HSC. Il a déjà marqué 6 buts en 20 matches. Le natif de Derby souhaite découvrir un nouveau challenge et remporter des titres. L’attaquant anglais a de hautes ambitions qui ne sont plus en adéquation avec celle du MHSC. La situation est claire, le jeune attaquant veut partir et son club a besoin de liquidités.

Le numéro 10 montpelliérain va vraisemblablement finir la saison avec le MHSC, un départ cet hiver étant peu probable. Stephy Mavididi arrive à un âge où il souhaite découvrir la sélection anglaise. L’attaquant formé à Arsenal a fait toutes les sélections des jeunes de la sélection.

L’espoir anglais est quelque peu en retard sur les autres talents de sa génération avec qui il a évolué lorsqu’il était en équipe de jeunes. Des joueurs comme Mason Mount, Declan Rice ou encore Emile Smith-Rowe avec qui il a évolué à Arsenal. Ces joueurs sont déjà installés en sélection alors que Mavididi ne compte aucune sélection, l’exposition médiatique du MHSC ne lui permet pas d’être appelé, un départ pourrait changer la donne. Il intéresse plusieurs clubs, dont Newcastle et l’AS Roma de José Mourinho.

L'AS Roma de Mourinho le veut

José Mourinho est resté marqué par ses multiples passages en Angleterre. Le technicien portugais est un très grand connaisseur du football anglais. Ainsi depuis son arrivée à l’AS Roma cet été, Mourinho chasse les jeunes talents anglais. Il a fait signer Tammy Abraham de Chelsea, puis c’est Ainsley Maitland-Niles d’Arsenal qui a signé à la Roma.

L’entraîneur portugais fait maintenant la cour à Stephy Mavididi. Il souhaite l’associer à Tammy Abraham pour former un duo d’attaque 100 % britannique. Le dossier s’annonce compliqué, car Montpellier ne va pas laisser partir son meilleur buteur sans une grosse indemnité, d’autant plus que les Romains font face à Newcastle le nouveau riche aux moyens financiers démesurés.