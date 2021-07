Ex-Stade Rennais Mercato : Un ancien du SRFC pisté par la Roma

Publié par Thomas le 14 juillet 2021 à 00:46

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’AS Roma et son nouvel entraîneur José Mourinho se seraient positionnés pour recruter le latéral gauche algérien du Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini. Le joueur de 26 ans sort d’une saison remarquable avec le club allemand en Bundesliga. Il est la cible principale du "Special One" pour remplacer le latéral italien Leonardo Spinazzola, véritable sensation de l'Euro 2020, qui s’est blessé pour une longue durée. En Angleterre, West Ham est aussi un club intéressé par l’ex-joueur du Stade Rennais. La valeur de l’algérien sur le marché des transferts est de 22 millions d’euros.

L’ex-défenseur du Stade Rennais Bensebaini convoité par la Roma

C’est Gianluca Di Marzo de Sky Sport Italia qui révèle l’information. José Mourinho, nouvel entraîneur du club de la Louve, cherche un remplaçant à Leonardo Spinazzola blessé gravement lors de l’Euro 2020 cet été, alors qu’il réalisait une compétition de haute volée, et verrait en Ramy Bensebaini l'alternative idéale sur le flanc gauche de la défense romaine. Pour rappel, l’algérien avait quitté le Stade Rennais en 2019, où il s’était révélé en Bretagne, et avait signé en Bundesliga à Mönchengladbach jusqu’en 2023. Sa valeur actuelle serait de 22 millions d’euros. Si le coach portugais est sur le coup, il est néanmoins concurrencé par West Ham.

L’algérien pourrait partir pour jouer une compétition européenne

Si le club allemand ne souhaite pas vendre son défenseur latéral, il se pourrait que Ramy Bensebaini ait la volonté de jouer une compétition européenne la saison prochaine, et quitte Mönchengladbach qui a terminé 8e de Bundesliga cette saison et qui ne participera à aucune compétition. West Ham et l’AS Roma sont tous deux engagés pour l’Europe l’année prochaine (l’Europa League et la Conférence League). L’algérien de 26 ans sort de deux saisons complètes en Allemagne où il aura disputé 59 rencontres et marqué 12 buts.