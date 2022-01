PSG Mercato : Avant Pogba, Leonardo vise un joli coup à Chelsea

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 07:03

Paul Pogba est la priorité du PSG pour l’été prochain. Mais avant l’arrivée du milieu de Manchester United, Leonardo vise un coup à Chelsea.

Ça discute chiffres entre Leonardo et le clan Rüdiger !

Libre le 30 juin prochain avec Chelsea, Antonio Rüdiger croule sous le poids des sollicitations. Et le Paris Saint-Germain, qui veut absolument s’offrir les services d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, aurait entamé des négociations avec les représentants de l’international allemand de 28 ans. En effet, à en croire les informations de Dharmesh Sheth de Sky Sports, Leonardo aurait déjà lancé l’offensive pour le joueur des Blues.

« On m’a fait savoir que les représentants de Rüdiger sont en train de parler de chiffres avec le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich. Signer un précontrat ce mois-ci ou avant la fin de la saison n’est pas à exclure », a expliqué le journaliste sportif sur les réseaux sociaux. Opposé au Real Madrid et au Bayern Munich, le club de la capitale compte sur sa puissance financière pour faire mouche dans ce dossier. D’autant que le principal concerné se montrerait extrêmement gourmand dans les pourparlers avec ses prétendants.

PSG Mercato : Rüdiger réclame un gros salaire

Arrivé en juillet 2017 contre un chèque de 35 millions d’euros, l’ancien stoppeur de l’AS Rome compte bien profiter de sa situation actuelle à Chelsea pour s’offrir le contrat de ses rêves. D’après les renseignements recueillis par le quotidien espagnol Marca, Antonio Rüdiger réclamerait un gros salaire à son futur employeur.

Le protégé de Thomas Tuchel aimerait percevoir 55 millions d’euros (primes comprises) pour les quatre ans de contrat qu’il exige, soit 13,75 millions d'euros par saison. Des exigences trop élevées qui l’éloigneraient un peu plus de Chelsea. Reste maintenant à savoir qui du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et du Bayern Munich serait prêt à accepter les exigences de Rüdiger.