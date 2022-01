Bordeaux Mercato : Menacé, Vladimir Petkovic clarifie son avenir

Publié par ALEXIS le 21 janvier 2022 à 20:41

Menacé de limogeage après la lourde défaite de Bordeaux à Rennes, Vladimir Petkovic se dit serein avant d’affronter le RC Strasbourg, dimanche (15h).

Bordeaux : Vladimir Petkovic ne se sent pas menacé

Vladimir Petkovic est en sursis lors du match des Girondins de Bordeaux contre le RC Strasbourg. Après la déculottée de son équipe face au Stade Rennais (6-0), l’entraîneur de Bordeaux est sur un siège éjectable. Une défaite contre le RCSA au stade Matmut Atlantique pourrait sceller son sort. Malgré cela, le technicien du FCGB ne se sent pas menacé et n’est pas inquiet pour sa situation personnelle. « Moi, je suis tranquille. Je sais que je fais mon maximum… », a-t-il assuré dans des propos relayés par L’Équipe.

Selon l’entraîneur suisse-bosnien, il n'est pas le seul responsable de la situation actuelle de Bordeaux. « Il ne s'agit pas de Vladimir Petkovic ou de quiconque d'autre. C'est une question de club… », a-t-il lâché, avant de mettre un gros coup de pression sur la direction du club au scapulaire. « J'essaye toujours de me baser sur les joueurs, dont je dispose et de ne pas pleurer sur ce qui se passe. […] Chacun doit prendre ses responsabilités », a-t-il glissé. En effet, les Bordelais n'ont toujours pas renforcé leur équipe cet hiver, à 10 jours de la fin du mercato.

Le bilan inquiétant du coach bordelais

À noter que Bordeaux est 19e de Ligue 1 et relégable comme l'ASSE (20e avec 12 points). Le bilan de Vladimir Petkovic est peu réjouissant. Son équipe compte seulement 17 points après 21 journées de championnat. Elle a enregistré 10 défaites, 8 matches nuls et 3 victoires. Les Girondins ont également la plus mauvaise défense de Ligue 1, ils ont concédé 50 buts et en ont marqué 30. Le coach de 58 ans a remplacé Jean-Louis Gasset (68 ans), le 28 juillet dernier, après la reprise en main du club par Gérard Lopez.