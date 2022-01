Stade de Reims Mercato : Un espoir portugais dans le viseur !

Publié par Thomas G. le 21 janvier 2022 à 17:21

Le Stade de Reims souhaite recruter Matchoi Djalo. Un international portugais de 18 ans qui évolue actuellement à Paços de Ferreira.

Stade de Reims Mercato : Un intérêt pour Matchoi Djalo

Le milieu de terrain de Paços de Ferreira, club partenaire du Stade de Reims est dans le vsieur des Rémois. Né en 2003, ce droitier est international U18 Portugais. Ce jeune milieu de terrain tonique d’1m78 intéresse le Stade de Reims selon le journal portugais A Bola. Il est sous contrat avec son club formateur de Paços de Ferreira jusqu’au 30 juin 2024.

Les Rémois viennent tout juste de perdre le milieu de terrain offensif Mathieu Cafaro, qui s’est engagé avec le Standard de Liège. Pour remplacer numériquement, Oscar Garcia a choisi le très jeune Matchoi Djalo. Un transfert au Stade de Reims serait un cap franchi pour le jeune Portugais qui viendrait en Champagne-Ardenne pour découvrir un grand championnat avec la Ligue 1.

Encore un talent courtisé sur les tablettes de Reims

Après les Pays-Bas avec Mitchell Van Bergen et la Suède avec Jens Cajuste, le Stade de Reims continue son tour de l’Europe pour dénicher ses recrues. Les Rémois ont initié une manœuvre visant à rajeunir l’effectif en engageant des pépites venant des quatre coins de l’Europe. Les scouts du Stade de Reims montrent avec la piste Matchoi Djalo une nouvelle fois leur capacité à dénicher des talents capables de renforcer leur effectif.

Le Portugais est à son jeune âge déjà très courtisé, il est sur les tablettes du Bayer Leverkusen, l’OGC Nice et Arsenal. La force des Rouge et Blanc dans ce dossier est la place que le club peut offrir immédiatement au sein de son effectif. Les Rémois peuvent d’ores et déjà promettre une place dans la rotation à Djalo. Une place que ne peuvent pas lui promettre les autres clubs intéressés. Ainsi, on pourrait voir un nouvel espoir européen débarquer à Auguste Delaune